Kate Winslet habla sobre su relación profesional con Woody Allen

El estreno de ‘Wonder Wheel’, la nueva película de Woody Allen, está previsto para el primero de diciembre de 2017. Esta fecha coincide con el cumpleaños número 82 del intérprete y director de ‘Manhattan’ (1979).



El filme cuenta con la participación de la actriz inglesa Kate Winslet, Justin Timberlake y Juno Temple.

La protagonista de ‘Titanic’ habló, en una entrevista hecha para el The New York Times, sobre su primera colaboración con Woody Allen en el nuevo drama ambientado en la localidad de Coney Island, en Nueva York, de 1950.



Afirmó también que su experiencia con el artista ha sido positiva pese a las acusaciones de abusos sexuales hechas al actor neoyorkino.



"No sé nada, en realidad, si algo es cierto o es falso", dijo Winslet, añadiendo lo siguiente: "Por supuesto que uno piensa en las acusaciones, pero al mismo tiempo yo no conocía a Woody y no sabía nada de esa familia –habla sobre el director y su matrimonio con la actriz Mia Farrow–“.

Además, también comentó que ella, como actriz, solo debía dar un paso al costado y decir 'no sé si alguna de esas es cierta o falsa'.



La artista sostuvo que después de haber pasado por toda esa reflexión, se dedicó a trabajar con la persona más allá de lo que decían de él. "Woody Allen es un director increíble. También lo es Roman Polanski. Tuve una extraordinaria experiencia de trabajar con ambos hombres, y esa es la verdad".



Por último, la premier de ‘Wonder Wheel’ se hará en el Festival de Cine de Nueva York.



EL MERCURIO (Chile) / GDA