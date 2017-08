Jennifer Aniston critica a medios por cómo ven el cuerpo de la mujer

Jennifer Aniston volvió a hablar de quienes critican de manera negativa los cuerpos de las mujeres. "A quién le importa cómo seas", dijo en una entrevista con la revista Vogue. Además, aseguró que desde la carta en la que criticó a los medios que le hacen bullying a las actrices por no ser perfectas y no ser madres, no ha visto cambio alguno.



"Creo que el problema son los tabloides y las columnas de chismes que toman al cuerpo humano y lo categorizan", dijo Aniston a la revista Vogue y agregó: "ellos son los que se avergüenzan de los cuerpos, de la gordura y de no ser padres".

El año pasado, la actriz de 48 años llamó la atención sobre los peligros de sentir vergüenza por el propio cuerpo en un comunicado. Dijo estar cansada de que los medios especulen sobre si está o no embaraza cada vez que tiene un poco de panza. "He trabajado demasiado duro en esta vida y en esta carrera como para ser reducida a un persona triste, sin hijos", escribió entonces.



En esta entrevista, Aniston recalcó: "No podemos estar enseñándole esto a las mujeres jóvenes. Esto tiene que parar. Es una obsesión extraña que la gente tiene en señalar los defectos que ve en el otro y no entiendo exactamente por qué necesitan ensañarse contras las personas que están para entretenerlos, y desgarrarlos e intimidarlos".



Además, señaló: "no tiene idea de lo que nos pasa en la intimidad. Ahora cambié de perspectiva, así que ¿qué me importa?".

Aniston, que está casada con el actor Justin Theroux desde agosto de 2015, suele ser fotografiada cada vez que sale a la vía pública, sea en la ciudad o en una playa paradisíaca junto a su pareja.



"Si vas a salir y se te ven los pechos o tienes el vientre un poco hinchado, o no estás en el peso en el que querrías estar, eres perfecto igual. No importa quién eres o dónde estás. ¡A quién le importa! Hay que pensar en otra cosa, yo sólo sé que estoy feliz y sana y haciendo todo lo posible para ser bueno en el mundo y para con las personas con las que trabajo. Pero es difícil. La gente es adicta a estas historias falaces. Tal vez las revistas de chismes se mueran un día", dijo Aniston.



LA NACIÓN (Argentina) / GDA