El rock sesentero de Humboldt

En este trabajo discográfico, según Christian Silva, compositor y guitarrista de la banda, “en este disco queríamos rescatar la esencia de las canciones, la importancia de las letras”.

Para poder hacer música sesentera en el siglo XXI no solo tenían que tener referentes musicales de esa época. En el proceso utilizaron elementos técnicos de esa época. Dejaron atrás objetos de vanguardia para poder crear sonidos que fueran realmente del siglo pasado.



“Queríamos asemejar nuestra música lo más posible a los sonidos de los sesentas en una versión fresca para el 2017”, asegura Christian Silva, guitarrista y compositor de Humboldt.



La banda chilena, compuesta por Christian, Diego y Sebastián Álvarez y Simón Cárcamo ha llegado a festivales como el South by Southwest en dos ocasiones.En su primera presentación pudieron expandir su público fuera de las fronteras de Chile, y su segunda experiencia en el festival de Dallas, en Estados Unidos, les sirvió para consolidarse ante su público como una banda de rock con buena proyección a futuro. Esta segunda presentación en South by Southwest hizo parte de su gira promocional para mostrar su trabajo más reciente, 'Gigantes'.



Después de tocar en South by Southwest, llegarán a Bogotá a una presentación muy diferente. Estarán en tarima junto con la banda colombiana Oh’laville en el bar El Pepino en la noche de mañana, 18 de marzo. “En los escenarios chicos la energía es muy buena onda, nos gusta el contacto con la gente”, concluye Silva.



En cuanto a su relación con la agrupación colombiana, dice que el show de esta noche se dio por cuenta de la familiaridad musical que hay entre las dos bandas. Además, Silva resalta la potencialidad de OH'laville y la considera como un referente del nuevo rock que se está gestando en latino américa.









Desaparecer 'Desaparecer' es una de las canciones del nuevo álbum de Humboldt 'Desaparecer' hace parte del álbum 'Gigantes'.

¿Dónde y cuándo?

Sábado, 18 de marzo.

Desde las 9 de la noche en el bar El Pepino (Carrera 14 n.° 87-71, Bogotá).

El valor de la entrada será de 10.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO