Gianluca Vacchi, el 'amigo' de los colombianos

Luego de que se publicara la última producción hecha por los cantantes colombianos Carlos Vives y Sebastián Yatra, ‘Robarte un Beso’; el joven de 22 años compartió en su cuenta de Instagram un video el que se observa al famoso Gianluca Vacchi dándole un beso a la exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez.

La grabación fue replicada posteriormente por Carlos Vives.

¿Este beso comprueba un romance entre Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi?

Aunque desde hace meses corrieron rumores sobre el rompimiento del empresario italiano con la bella Giorgia Gabriele, por una supuesta relación entre Gianluca y la colombiana, luego de que se conocieran unas fotografías en las aparecen juntos en las playas de Miami; con esta publicación hecha por Yatra queda claro que de la relación entre los italianos ya no queda nada.



Además, Gianluca Vacchi no solo ha demostrado su pasión por la música y los ritmos latinos, sino que también ha tenido una particular relación con algunos artistas colombianos, entre ellos el cantante antioqueño J Balvin, con quien compartió la producción de su último sencillo, ‘Mi Gente’.

Aunque el video también contó con la participación del compositor francés Willy William, Gianluca demostró en algunas escenas una de sus tantas pasiones, mezclar música.



Este excéntrico millonario que revolucionó las redes sociales con sus divertidos videos, ahora no solo publica imágenes con figuras internacionales como Luis Fonsi, Ronaldo o Zac Efron, sino que también apunta su mirada hacia los colombianos.



Por el momento, falta esperar y ver quién será el próximo en su lista.

