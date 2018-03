Arriba Bogotá, mejor noticiero regional en los Premios India Catalina

El programa informativo de la mañana del canal de El Tiempo Casa Editorial recibió el galardón. Es la sexta vez consecutiva que el Sistema Informativo de City obtiene la estatuilla.



Desde muy temprano, de lunes a viernes, el equipo de Arriba Bogotá empieza a generar la información más importante de la ciudad. Todavía no es de día y en el estudio de City, este equipo, dirigido por Darío Restrepo y bajo la coordinación de Ángela Pardo, les dicen a los habitantes de Bogotá qué vías están más fáciles para llegar, cuáles son los problemas de la ciudad y cómo solucionarlos, y también todo lo positivo que ofrece la capital del país.

Sandra Vélez y Aníbal Alvarado, ella de Medellín y él de Palmira, conducen este espacio que obtuvo el premio India Catalina de Televisión a Mejor noticiero regional o local y que traen la estatuilla para el Sistema Informativo de City por sexta vez consecutiva.



Pero además fue una noche muy regional, pues el canal Telecaribe fue el gran ganador, llevándose 14 premios, 13 de ellos para Déjala morir, 'La Niña Emilia', sobre la vida de la Niña Emilia, la cantante popular de la costa Atlántica.

Aida Bossa hizo un papel sublime. Seductor, tierno, desparpajado. Foto: Telecaribe

Entre otros, se ganó el galardón a Mejor serie, actriz protagónica, actriz de reparto, actor antagónico, director y guion.



Otro de los grandes premiados fue Señal Colombia, mientras Canal Institucional, también de RTVC, se llevó dos premios. Telepacífico obtuvo tres premios. En total, los canales públicos se ganaron 30 estatuillas.El Canal Uno se ganó Mejor presentadora de noticiero y Mejor noticiero.Entre los canales privados, Caracol obtuvo seis estatuillas.

Estos son todos los ganadores

Mejor Telenovela o serie



Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Director de Telenovela o Serie



Alessandro Basile – Déjala Morir, La Niña Emilia -Telecaribe



Mejor Libreto de Telenovela o Serie



Andrés Salgado - Rafael K´rdenas - Carlos García y Yurieth Romero - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Actriz Protagónica de Telenovela o Serie



Aida Bossa – Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Actor Protagónico de Telenovela o Serie



Jimmy Vásquez - La Nocturna- Caracol Televisión



Mejor Actriz de Reparto de Telenovela o Serie



Estefanía Borge - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Actor de Reparto de Telenovela o Serie



Ramsés Ramos - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Actriz Antagónica de Telenovela o Serie



Luna Baxter – Tarde lo Conocí - CMO Producciones para Caracol TV



Mejor Actor Antagónico de Telenovela o Serie



Orlando Lamboglia - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Actriz o Actor Revelación del año de Telenovela o Serie



Liliana Guihurt - Las Yo tuve - Telecaribe



Mejor Banda Sonora de Telenovela o Serie



José Carlos María, Orlando Donado y Oliver Camargo - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Arte de Telenovela o Serie



Carlos Ríos - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Fotografía de Telenovela o Serie



Rubén Fernández - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Edición de Telenovela o Serie



Andrés Valencia - Déjala Morir, La Niña Emilia- Telecaribe



Mejor Noticiero Nacional



Noticias UNO – Canal 1



Mejor Noticiero Regional o Local



Arriba Bogotá- City Tv



Mejor Presentador(a) de Noticias



Mabel Lara - Noticias UNO - Canal 1



Mejor Presentador(a) de Deportes



Georgina Ruíz Sandoval Mi giro x señal Señal Colombia – RTVC



Mejor producción periodística y/o opinión para televisión



Los Informantes – Caracol Televisión



Mejor Documental para televisión



Ciudades a Contraluz - What’s Up Doc, Astrohouse, Arena Comunicación Audiovisual, Corporació Catalana De Mitjans Audiovisuals SA, Televisión Española SA y Señal Colombia.



Mejor Producción Deportiva



De donde vengo yo – Telepacífico



Mejor Programa de Entretenimiento



De donde vengo yo - Telepacífico



Mejor Presentador de Programa de Entretenimiento



César Mora – De Borondo con César Mora - Telepacifico



Mejor Programa Infantil



Así somos niños - Señal Colombia RTVC



Mejor Programa Juvenil



El amor en los tiempos del match – Señal Colombia – RTVC



Mejor Programa Reality y/o Concurso



Patrulla Médica - Lulo Films - Señal Colombia – RTVC



Mejor Programa de Humor



Suso’s Show – Caracol Televisión



Mejor Producción Audiovisual de Animación



Tin&Tan - Señal Colombia RTVC



Mejor Director de Música



Iván Benavides - Versión en Vivo- Señal Colombia – RTVC



Mejor Director de Arte



Saúl Morales - Versión en Vivo - Señal Colombia RTVC



Mejor fotógrafo



Rubén Fernández - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Editor



Carlos Pietro y Juan Fernando Cañola – Ciudades a Contra Luz – Señal Colombia RTVC



Mejor Talento Infantil de la Industria Audiovisual Nacional



Eder Berrío - Déjala Morir, La Niña Emilia - Telecaribe



Mejor Nuevo Creador



Ginna Ortega y Adriana Bernal Mor - El amor en los tiempos del match - Señal Colombia RTVC



Mejor Producción de Canal Comunitario



Navidad Pacifica - Colectivo MEJODA



Mejor Producción de Interés Público



Transmisión Visita al Papa - Canal Institucional



Mejor Producción de Inclusión Social



Así Somos Señal Colombia – RTVC



Mejor Producción On Line



#HolaSoyDanny - Daniel Samper



Mejor Serie de ficción web



Testosterona Pink- Caracol Televisión



Mejor Talento On Line



Ricardo Quevedo - 5 minutitos más



Mejor Talento de Revelación On Line



Christian” El Pantera Rojas” - 5 Minutitos más



Mejor Producción de Televisión Favorita del Público



Tarde lo conocí. CMO Producciones para Caracol TV



Mejor talento de televisión favorito del público



Sebastián Villalobos - SUPÉRATE 2.0, Pruebas Supérate con el saber - Canal Institucional

CULTURA