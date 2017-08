¿Estas, las portadas de revista más escandalosas de todos los tiempos?

Revista Rolling Stone

Britney Spears, la ‘reina del pop’, inició su carrera artística con canciones como ‘Baby one more time’ y ‘Oops! I did it again’; sin embargo, su sensual figura en la portada de la revista Rolling Stone sorprendió al mundo. No solo porque aparece desnuda, sino porque deja al descubierto toda su figura.