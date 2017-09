A volar por la ‘ciudad de la furia’

“Intenten explicarles a los chicos cómo es esto”. Esa fue la frase con la que los músicos argentinos Charly Alberti y Zeta Bosio invitaron a sus tres compatriotas, Florencia Aracama, Toto Castiñeiras y Nicolás Busso, a que les abrieran las puertas del universo de Soda Stereo a los 35 artistas de 14 nacionalidades que protagonizan el espectáculo Sép7imo día.

Aracama, Castiñeiras y Busso se convirtieron en una especie de embajadores de ese patrimonio cultural argentino que es el trío de rock para este espectáculo del Cirque du Soleil, que le rinde homenaje al grupo que lideró Gustavo Cerati y que se presentará desde este domingo en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.



“Muchos no conocían de Soda y nuestra función fue explicarles qué era, que la gente iba a saltar, a gritar, se iba a emocionar en sus conciertos”, asegura Busso, un fanático de la banda, quien recuerda que en el 2007 estuvo cantando y saltando en su último concierto en Buenos Aires.



Busso se dedica a la gimnasia artística desde los seis años y hace cinco decidió enfocarse en las presentaciones. Recuerda que empezó a enviar videos al Cirque du Soleil con el fin de que lo tuvieran en su base de datos y, finalmente, a los cinco meses lo contactaron tanto a él como a Aracama, su novia, para que participaran en este nuevo montaje.



“Formar parte de este espectáculo es un orgullo muy grande, por poder representar a Soda Stereo y encima también al Cirque du Soleil. Es como estar jugando en primera división”, añade Busso, que hace parte de los actos que se inspiran en las canciones De música ligera y En la ciudad de la furia.



Aracama, por su parte, encarna a la Femme Solaire, el personaje que le da luz al llamado Planeta Soda Stereo en el montaje.



En Sép7imo día, Busso entrena bajo las órdenes del ruso Igor Arefiev, quien lleva cerca de 20 años trabajando en la compañía canadiense.



Arefiev está a cargo de la rutina acrobática del tumbling y, antes del estreno en Bogotá, realizó un programa especial para que los artistas se acomodaran a la altura de la ciudad.

En el acto de la canción ‘De música ligera’ actúa el argentino Nicolás Busso. Foto: Sepia Foto Agencia

“La altura sí los afecta, pero no solo es eso sino que tuvimos un descanso de tres semanas antes de empezar en Bogotá, así que tienen que volver a estar en forma y aquí deben trabajar un poco más duro para mantener el mismo nivel”, dice.



Agrega que para este tipo de rutinas, la compañía usualmente convoca a artistas que vienen de otros espectáculos suyos o incluso que llegan directamente del mundo deportivo.



Para el caso de Sép7imo día, el proceso de creación fue diferente al resto, ya que había un énfasis muy importante en las pistas que remezclaron Bosio y Alberti.



“Necesitamos ser muy precisos con lo que hacemos de acuerdo con la música, así que tratemos de acomodarnos al estado anímico. Por supuesto, queremos tener un muy buen nivel de las habilidades acrobáticas”, asegura.



El resultado de toda esa amalgama de rutinas que recrean 21 canciones de Soda fue algo impactante para Arefiev, quien recuerda especialmente el estreno de la producción en Buenos Aires.

“Fue genial, tenía la piel de gallina... La reacción del público fue asombrosa, no creo que volvamos a tener esa reacción, ni siquiera en otros espectáculos del Cirque du Soleil, porque era una mezcla de la calidad de los actos de la compañía y la calidad y la popularidad de la música de Soda Stereo”, añade.



Fue algo similar a lo que les pasaba a los artistas. Busso, por ejemplo, asegura que esa especie de desconocimiento del principio se fue transformando y ahora muchos se la pasan cantando y bailando las canciones.



“Ellos no lo esperaban y cuando fue el estreno no lo podían creer, ahí se empezaron a soltar y a entender cómo era la metodología de un show con una banda tan icónica como es Soda en Latinoamérica”, dice Busso.

‘Zoom zone’, una novedad para el Cirque du Soleil

Este nuevo espectáculo tiene algo inédito en los más de 30 años de historia del Cirque du Soleil: por primera vez hay una localidad en la que el público puede estar de pie.



Se trata de la ‘zoom zone’, que tiene capacidad para 2.000 espectadores. Según Nicolás Busso, esta localidad también se convierte en un espacio de interacción entre los artistas y el público, ya que, por ejemplo, en uno de los actos los protagonistas están saltando a tres o cuatro metros de altura sobre las cabezas de los espectadores.



“Podemos pasar al lado, chocar los cinco, no sé... sacarnos una foto, suceden esas cosas, ellos hacen parte del ‘show’ también”, añade el artista argentino.

Funciones

Martes a viernes: 8 p. m. Sábados: 4 y 8 p. m. Domingos: 2 y 6 p. m. Salitre Mágico. Calle 63 n.° 60-80. Informes: 593-6300. Precios de fin de semana (viernes, sábado, domingo), desde 160.000 hasta 548.500 pesos. Precios de entre semana (martes, miércoles y jueves): 137.500 hasta 503.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento