El cambio de las Kardashian, antes y después de la fama

Kimberly, conocida como Kim, soltó el bombazo en 2007: un video sexual con su entonces novio, el rapero Ray J. La fama inesperada de Kim fue aprovechada por toda la familia, que se unió para protagonizar uno de los realities más exitosos de la primera década del siglo XXI. 'Keeping up with the Kardashians', un top en el canal E! Entertainment, que contaba el día a día de la disfuncional familia.