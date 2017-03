Jineth Bedoya y Angelina Jolie hablaron sobre violencia de género

La periodista Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, se encontró por segunda vez con la reconocida actriz Angelina Jolie, en el marco de un viaje en el que la periodista y activista recibió el prestigioso galardón Anna Politkovskaya por su trabajo periodístico en favor de las mujeres que han sufrido violencia sexual.



La fotografía publicada por Jineth Bedoya está acompañada de un texto en el que se recalca la lucha que estas dos mujeres lideran sobre la violencia contra la mujer.



“Ella hace un trabajo increíble para apoyar a víctimas y sobrevivientes”.



En el mensaje de la fotografía también indican que aún falta mucho "para concientizar" sobre la violencia sexual en el mundo.



“Emotivo y significativo mi reencuentro con Angelina Jolie porque concluimos que falta muchísimo para concientizar sobre la violencia sexual en el mundo, pero se están dando pasos importantes”.



El premio recibido por Bedoya, que lo entrega la ONG Raw in War (Reach All Women in WAR), se instituyó en memoria del asesinato de la periodista rusa Anna Politkovskaya.



Fue en el marco del Festival de Londres Women of the World que Jolie y Bedoya se encontraron.

La organización resaltó el trabajo de la periodista colombiana por darles voz a las mujeres –que como ella- “han sido víctimas de violencia sexual a manos de grupos armados durante el conflicto”.



La líder la campaña ‘No es hora de callar’ ha sido galardonada, entre otros, con el Premio al Coraje en el Periodismo Internacional, de la Escuela de Periodismo y Televisión de la Universidad de Western Kentucky.



Por su parte, Angelina Jolie lidera la campaña 'End Sexual Violence in Conflict', en favor de los derechos de las mujeres que sufren violencia sexual en el marco de los conflictos armados alrededor del mundo.



