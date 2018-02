Excepciones al Código de Policía por el Carnaval de Barranquilla

Sumario: Mañana empieza el Carnaval de Barranquilla y por decreto se hacen excepciones al Código de Policía para la fiesta. El país busca armonía entre ley y patrimonios.



Valeria Abuchaibe Rosales, reina del Carnaval de Barranquilla, leyó su bando carnavalero el pasado 20 de enero y en el artículo primero dijo: “Que en Barranquilla la rumba sea las 24 horas del día, / mientras yo sea reina, esto no lo para ni el Código de Policía”.



Y es que tras presentarse el nuevo Código de Policía en enero del 2017, hubo normas que tuvieron un ‘choque’ con lo que acontece y se vive por tradición en la fiesta patrimonio inmaterial de la humanidad, como la prohibición de tomar en las calles, entre otras.

Esto llevó a que para este carnaval (incluido el precarnaval) y con antelación, la alcaldía de la ciudad dictara el “decreto 0835 del 29 de diciembre de 2017, mediante el cual se avalan ciertas excepciones en la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia”, que no solo incluyen a Barranquilla sino al resto del país.



Estas excepciones son el uso de vías y espacio público por parte de los carnavaleros, el consumo controlado de bebidas alcohólicas y horarios para los establecimientos de expendio de alcohol. Por supuesto, el público tiene que manejarse bien y cumplir las normas de la Policía en los diversos eventos.



Y es que el Patrimonio y las normas no han estado exentos de discusiones. Más allá de las fiestas, que requieren calle, música y movimiento, están otras facetas que el Ministerio de Cultura ha tratado de ‘negociar’ con distintas entidades del orden nacional para que se conserve su esencia.



Una de ellas es la partería, que ha sido criticada por muchos médicos porque está alejada del trabajo científico. Sus saberes asociados en el Pacífico colombiano son patrimonio nacional. Dice Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura: “Estos saberes son un sistema de conocimientos basados en la sabiduría tradicional sobre la naturaleza y el universo que poseen las comunidades negras del Pacífico colombiano, vinculados al manejo de su territorio, las plantas y su biodiversidad, la espiritualidad y religiosidad referida a las formas de relacionarse con entidades espirituales y elementos de la naturaleza, con procesos rituales enfocados en la sanación”.



Agrega que este “conocimiento no se restringe al cuidado del cuerpo físico, sino también a las relaciones basadas en los lazos de madrinazgo y compadrazgo que quedan instituidos con los niños y sus familias, y que permanecen”.



Por supuesto, este conjunto de saberes tiene “un sistema de medicina tradicional cimentado en conocimientos sobre el cuerpo, las plantas y sus usos, y en valores como la solidaridad y el respeto por la naturaleza, y reafirma el vínculo de las comunidades negras con su territorio, pues allí se encuentra esa fuente de conocimiento y curación”, agrega.



De ahí que desde hace un tiempo “el Ministerio viene fomentando el diálogo con otras entidades, incluido el Ministerio de Salud, para evidenciar el valor cultural y la función social que tiene la partería tradicional afropacífica. El objetivo es incorporar en la agenda del sector salud su valor cultural y avanzar en el reconocimiento de otros sistemas médicos vinculados a la tradición y la ancestralidad, como medios legítimos que pueden actuar de forma articulada y complementaria con el sistema médico occidental”, dice Escovar.



Otro patrimonio que se incluye en esta agenda es el de las bebidas tradicionales que hacen parte del patrimonio culinario del país “y que por sus características de producción en pequeña escala y volúmenes limitados no están reguladas y no necesitan registro del Invima. Hoy, muchas tienen un reconocimiento importante y se constituyen en una alternativa importante para las economías locales, como el viche y sus derivados en el Pacífico, una bebida tradicional de uso festivo, ritual y medicinal, invitada de honor al Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y que en esos días transita sin restricción desde los lugares más recónditos del Pacífico a Cali”, comenta.



Esto, por supuesto, no le quita la obligación de cumplir normas a quienes lo preparan y que deben, según Escovar, “abrir espacios de diálogo con las autoridades sanitarias para revisar la legislación y entender desde una visión integral estas manifestaciones de lo que somos”, dice.



Otro tema en el que avanza el Ministerio es en mitigar uno de los riesgos más importantes que enfrenta el patrimonio culinario con la prohibición del uso de utensilios de madera, barro y hojas para envolver, entre otros.



Y un patrimonio más para revisar es el de los yipaos, que hacen parte del paisaje cultural cafetero. Al respecto, Escovar dice que la categoría de transporte mixto rural no tiene una consideración especial en las políticas públicas de transporte, “pero es necesario promover su integración al Sistema Estratégico de Transporte (SETP) y que se reglamenten sus condiciones de operación en la región, pues el yipao ha forjado una tradición social, económica, familiar y cultural”.



