Actriz Emma Watson ofrece recompensa para encontrar algo muy valioso

Emma Watson decidió hacer uso de sus redes sociales para una búsqueda muy personal. Perdió un anillo muy valioso para ella y cuenta con que sus seguidores la ayuden a encontrarlo.



El episodio ocurrió el fin de semana, cuando la actriz visitó un spa y dejó en una caja fuerte tres anillos que luego olvidó retirar y tal como le informaron desde el hotel, desaparecieron.

"Eran sólo unos anillos y podía aceptar su pérdida, pero uno de ellos era un regalo de mi madre. Lo había comprado al día siguiente de mi nacimiento y lo usó hasta que yo cumplí 18. Nunca se lo quitaba y luego, para mi cumpleaños me lo regaló. Llevo este anillo todos los días, es mi pertenencia más significativa y especial", agregó.



La actriz de 27 años publicó una dirección de e-mail (findthering@outlook.com), para aquella persona que tenga las joyas o sepa dónde están se comunique con ella.

"Si alguien estuvo en el Mandarin Oriental Spa el pasado domingo desde las tres de la tarde en adelante y vio los anillos, o accidentalmente los cogió o sabe algo sobre ellos, no puedo expresar cuánto significaría para mí que me los devolviese. No habrá preguntas", finalizó.



LA NACIÓN (México) / GDA