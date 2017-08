Katy Perry es demandada por accidente laboral en uno de sus conciertos

La cantante norteamericana Katy Perry fue demandada por una exempleada que prestó sus servicios hace tres años.



Christina Fish reclama haber perdido un dedo de su pie derecho mientras trabajaba en la gira 'Prismatic World Tour', en 2014.

Según reportó el sitio TMZ, la mujer tuvo el accidente durante una presentación en Raleigh, Carolina del Norte, cuando se le pidió ayuda para mover una pared. Fish sostuvo quedar atascada y luego haber sido arrollada por la construcción.

Agregó, además, que sintió que su zapato se llenaba de sangre y que la producción de sólo le ofreció hielo y no una ambulancia para ir en su ayuda, razón por la que tuvo que llamar a un amigo para que la llevara al centro asistencial más cercano.



La exempleada de Perry también señaló que su dedo llegó a estar gangrenoso y tuvo que ser amputado, por lo que no pudo caminar por meses. La situación le generó una angustia emocional, debido a que los médicos le indicaron que se mantuviera con el dedo el mayor tiempo posible antes de ser removido.



La demanda no sólo va a dirigida hacia la intérprete. Fish también presentó cargos contra la compañía musical Live Nation por una alta suma de dinero aún no revelada, y por los encargados de la puesta en escena del tour.



MERCURIO (Chile) - GDA