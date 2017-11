No importa si se burlan, seguirle el hilo a la serie lo vale todo

Netflix publicó este martes los resultados de una encuesta hecha a consumidores de series en internet de diferentes países del mundo. El análisis arrojó, entre otros datos, que el 84 % de los consumidores en Colombia están dispuestos a ser avergonzados o ridiculizados por su amor a las series con tal de no continuar viendo su favorita.

Según la compañía de servicio de entretenimiento en internet, este año Colombia se convirtió en el quinto país en donde las personas más quieren ver maratones de series fuera de su casa, sin importar el sesgo social que eso ocasione.



Netflix informó que el 93 % de los colombianos encuestados confesaron haberse reído a carcajadas mientras veían series en un sitio público. De los citados por la compañía, solo el 18 % siente vergüenza de lo que ve y el 77 % no dejaría de verlo por esa razón.



¿Y qué hay de los 'spoiler', los que quieren contar el fin de la película o algún episodio clave de una serie? Según los datos, el 11 % de los encuestados que 'maratonea' en público vio a alguien espiando su pantalla. En Colombia el porcentaje es mayor, el 59 % sufrió de espías que no solo querían ver lo que había en sus pantallas, sino que quisieron interrumpir para contar cómo termina la historia.



La encuesta, que se aplicó a 37.056 personas, también concluyó, que el 67 % de los encuestados estaría dispuesto a exponer en público las emociones que le produce una escena. Para quienes deciden hacer maratón de series o películas no importa si hay alguien asomado en su pantalla mientras pasa una escena candente, o reír, o llorar en medio de un parque, porque ver ese capítulo lo vale todo.

ELTIEMPO.COM