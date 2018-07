La maquilladora de Angelina Jolie le enseña a lucir a la moda

Para cualquier persona pasar por las manos de Charlie Green es una gran experiencia, no solo por su talento sino por su capacidad de transformar las emociones y reafirmar la identidad con el maquillaje. En Colombiamoda 2018 Charlie Green compartió algunos de los secretos que ha aprendido en sus más de 25 años de experiencia.

El mensaje que Green quiere trasmitir con su trabajo, según cuenta, "es la posibilidad de cambiar, de transformarse por medio del maquillaje, pero también de reafirmar quiénes somos y qué queremos ser".



Estas son las cuatro tendencias que pueden usar personas de cualquier edad:

1. Make up/ no make up (Maquillaje, no maquillaje)

Esta tendencia se caracteriza por mostrar una piel radiante y saludable. La idea es tener un aspecto muy natural y parecer que se tiene muy poco maquillaje.



Así puede maquillarse con esta tendencia:



.- Para el contorno, use un polvo muy tenue

- Aplique un poco de labial que brille en las mejillas

- Use lápiz debajo de los ojos

- Aplique base

- Use pestañina

- Use corrector debajo del ojo, y un poco de polvo para verse radiante

- Pase el polvo por el contorno del rostro para que la piel brille

- Use colores que se encuentren en la naturaleza (tonos rosas, 'nudes' y durazno)

Esta tendencia se caracteriza por mostrar una piel radiante y saludable. Foto: Daniel Hernández

2. Full color (Color total)

Este tipo de estilo busca explorar los colores intensos para generar contrastes que le den impacto al maquillaje. "Es perfecta para romper las reglas, transmitir energía y mucha actitud", asegura Green.



Así puede maquillarse con esta tendencia:



- Aplica varios colores fuertes.

- Ponga lápiz delineador líquido azul oscuro y juegue con el amarillo.

Este tipo de estilo busca explorar los colores intensos. Foto: Daniel Hernández / EL TIEMPO

3. Into The Dark (Oscuro)

Los tonos oscuros son los protagonistas, se recomienda lucir este maquillaje en eventos nocturnos y fiestas. Es un maquillaje atrevido, casi gótico, que busca crear un 'look' imponente, fuerte y con mucha actitud.



Así puede maquillarse con esta tendencia:



- Conserve la piel libre de rubor para que se vea más elegante.

- Aplique sombras negras en los ojos, también puede usar color plateado y azul oscuro.

- Aplique sombras negras o de los colores antes mencionados.

- Ponga un poco de pestañina en los ojos.

- Use labial azul y delineador de labios de un color oscuro.

. Las uñas las puede pintar de color azul o púrpura oscuro.

Los tonos oscuros son los protagonistas de este estilo. Foto: Daniel Hernández / EL TIEMPO

4. Get on fire (Encender el fuego)

Este 'look' está hecho para trasmitir 'coquetería', según cuenta Green. Se puede llevar en cualquier momento del día.



Así puede maquillarse con esta tendencia:



- Agregue color a las mejillas con tonos cálidos como naranjas, rojos y amarillos; dorados y marrones también funcionan.

- Agregue sombra de color rojo con blanco y mezcle. También aplique alrededor del párpado y debajo del ojo.

- Tome una brocha limpia gruesa y pásela encima de la sombra.

- Agregue pestañina para activar la sombra.

- Use un labial de color naranja suave en las mejillas.

- Aplique el mismo labial en los labios.

Se puede llevar en cualquier momento del día. Foto: Daniel Hernández / EL TIEMPO

Finalmente, la experta en maquillaje también tumbó uno de los mitos que más se han propagado en este campo: "El maquillaje no es malo para la piel, solo necesitas cuidado, por ejemplo, limpiar las brochas y las esponjas".



LUISA MERCADO

ELTIEMPO.COM

Twitter: @LuisaMercadoD