Bull, la nueva e innovadora producción presentada por A&E

En los últimos años, las series de televisión han venido acaparando millones de adeptos alrededor del mundo, que esperan con ansias las entregas de las nuevas temporadas de sus producciones favoritas, convirtiéndose así en un verdadero fenómeno global.

Precisamente, una de las más esperadas para este 2017 es Bull, la cual será presentada en exclusiva por A&E el próximo 20 de abril a las 10 p.m. El doctor Bull es fundador de una de las firmas consultoras para pleitos judiciales más productivas de todos los tiempos, poniendo al descubierto el papel relevante de la psicología, la intuición humana y la tecnología, para la construcción de estrategias ganadoras para sus defendidos.

La serie, que se desarrolla en Nueva York, es un drama que muestra la perspicacia y la manipulación de la empresa ´Trial Analysis Corporation’, propiedad del doctor Jason Bull, para lograr que los juicios legales más complicados queden siempre a favor de sus clientes.

Para ello, un equipo de expertos ayuda al doctor Bull en la tarea de dar forma, hasta el último detalle, a las narrativas de sus clientes sometidos a juicio. Entre ellos se encuentra su ex cuñado, Benny Colón, protagonizado por Freddy Rodriguez, un agudo abogado que actúa como fiscal en los simulacros de juicios de la organización.





Marissa Morgan interpretada por Geneva Carr, una experta en neurolingüística del Departamento de Seguridad Nacional; mientras que la ex detective del Departamento de Policía de Nueva York, Danny James, personificada por Jaime Lee Kirchner, hace las veces de una investigadora altamente confiable.

Adicional a ello, la ‘hacker’ Cable McCrory, personificada por Annabelle Attanasio, se desempeña como una millennial que recolecta toda la información cibernética posible; al tiempo que Chunk Palmer, interpretado por Chris Jackson, funge como un estilista experto en modas y ex jugador de fútbol americano, a cargo de todo lo relacionado con el aspecto visual y estético de los clientes en el momento del juicio.

Acompañado de este selecto grupo de conocedores, el doctor Bull, especialista de la naturaleza humana con tres PhD, enfrenta pleitos de alto riesgo con todas las probabilidades en contra, con la novedad que siempre consigue demostrar la inocencia de sus protegidos.

Esta serie promete capítulos de infarto que sorprenderán cada día más a los televidentes con las maniobras hechas por el doctor Bull y sus colaboradores, para ganar todos los pleitos, así como episodios tensionantes, en los que parece no haber una salida victoriosa para los procesados.



La serie promete emocionar intensamente a todos sus seguidores que, en cada uno de los capítulos, verán como el experto en comportamiento humano y sus trabajadores, reman contra la corriente para poder darle un final feliz a los problemas jurídicos de sus clientes.



