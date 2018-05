Alejandro Sanz no fue a concierto de su hijo y así le pidió disculpas

07 de mayo 2018 , 08:58 a.m.

El cantante español Alejandro Sanz realizó un pedido de disculpas público a su hijo Alexander, dado que no asistió al concierto de Jazz del muchacho, al que había prometido ir.



Según el texto realizado por Sanz, Alexander toca el trombón dentro de la banda musical que tocaba en ese evento, al cual el cantautor español olvidó ir “con mi maldita cabeza llena de cosas olvidé su concierto”, escribió el cantante en una foto en su cuenta de Instagram.

“Por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo, porque no hay nada que quiera más que tú”, dice Sanz justificando la publicación de la disculpa en esta red social pública para todos los internautas. La publicación cuenta con más de 130 mil Me gusta.



Alexander es un muchacho nacido en 2003, producto de una relación extramatrimonial entre Sanz y la puertorriqueña Valeria Rivera, mientras el cantante mantenía un compromiso con la modelo mexicana Jaydy Michel. Este desliz amoroso fue el final de la relación entre el español y Michel, quien actualmente es pareja de Rafa Márquez, experimentado zaguero mexicano.

“Porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no mereces que yo me olvide de tu concierto (…) te amo con locura”, escribe Sanz con el ‘corazón partío’ por incumplir la promesa a su hijo. Finaliza el pedido público de disculpas con la etiqueta #ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca.