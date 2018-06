Nikolaj Coster-Waldau volvió a robarse el corazón de Colombia

“Tuve una grandiosa experiencia cuando visité Colombia el año pasado, así que sabía que tenía que regresar”, le dijo a EL TIEMPO el actor danés Nicolas-Coster Waldau, emocionado, luego de tomarse un café y darle un respiro a la maratónica tarea de firmar un centenar de fotografías y autógrafos.



Coster-Waldau es uno de los invitados principales en la primera edición de la Cómic Con en Bogotá, una convención de fanáticos del entretenimiento que termina este lunes en Corferias y podría superar los 52.000 asistentes que como meta habían previsto los organizadores del evento.

Los casi 23.000 metros cuadrados del recinto ferial han estado inundados de gente desde el viernes pasado, cuando comenzó toda esta locura de amor por las series, los videojuegos, el cine, los cómics y el ‘cosplay’, que implica asumir la identidad de un personaje a través de su vestuario. Precisamente, una práctica que brilló en esta convención.



En un evento como estos es fácil encontrar a Spider-Man abrazando a una Tortuga Ninja o a un Batman adulto llevando de la mano a su hijo convertido en Bob Esponja. O a Thanos, el enemigo de los superhéroes de Marvel –odiado por tanta gente por sus actos–, pero a quien en esta oportunidad todos le sonríen mientras tratan de lograr el mejor ángulo para una foto. Los buenos y los malos de la fantasía son héroes por igual.

“Los colombianos son muy amables y expresan su pasión. Pero tengo que reconocer que fue muy bonito (refiriéndose a su primera visita en la Cómic Con de Medellín, en 2017) verlos a los ojos y encontrarme con esa emoción”, recuerda el protagonista de ‘Game of Thrones’, quien interpreta al caballero Jaime Lannister, uno de los personajes más queridos de los seguidores de la serie de HBO.



“Cuando me propusieron que si quería regresar, les dije: ‘Estoy trabajando y no creo que pueda (estaba en el rodaje de la última temporada de su serie, que se verá el próximo año). Sin embargo, me insistieron. Y les dije: ‘Está bien, pero lo haré si logró viajar el día que acabe mis escenas’. En un momento pensé que iba a ser imposible, pero luego supe que iba a tener una experiencia inolvidable”, confiesa el actor, quien tuvo este domingo un conversatorio en una tarima principal de Corferias. Gritos y hasta una que otra lágrima fue la respuesta de –posiblemente– las más de tres mil personas que lo escucharon y lo vieron sin esa barrera que significa la pantalla del televisor o de un dispositivo digital.



Antes de él había estado el actor Darko Peric (‘La casa de papel’) y, luego, Nathalie Emmanuel, colega de Coster-Waldau en ‘Game of Thrones’, dejando en un nivel estratosférico la medida de las emociones de quienes tuvieron la paciencia y esa fuerza, a veces desmedida, para no desmayarse cuando el famoso Lannister apareció en el escenario. “Nunca dejo de sorprenderme y tampoco de sentirme agradecido. Claro, ‘Game of Thrones’ es algo gigantesco, pero podría contarte miles de historias en las que se revela cómo la gente se emociona por mi trabajo, así sea en esta serie de televisión o en una película un poco más pequeña. Me escriben y me dicen que me vieron en un cine (...) Eso es algo muy valioso para mí”, reflexiona Nikolaj Coster-Waldau.



“Recuerda que toda buena historia tiene la capacidad de ser universal, no importa si hablamos otro idioma o vinimos de otras partes”, agrega el actor, para quien el impacto de la serie también le ha dado el poder de ser un representante a la hora debatir acerca de cosas como el futuro del planeta o conectarse con otros programas de ayuda en el mundo.

“Hace años rodé una película (‘Blackthorn’) en Bolivia y, claro, daría el salto para hacer algo en Colombia o en otros lugares de Suramérica. Tengo que aprender español, pues en realidad Latinoamérica es un lugar único”, asegura. A él no se lo ve cansado, aunque lleva horas conociendo mucha gente que hace largas filas para tener un recuerdo.



“No sé cuántas fotos me han tomado o cuántos autógrafos he firmado, pero sabes que es importante. La gente paga una buena cantidad de dinero por esto (150 mil pesos por foto y 100 mil por autógrafo), y estoy muy consciente de que es un tiempo muy corto para compartir con ellos”, dice este actor de 47 años que no pierde su sencillez.



“Ese es un principio que he seguido en mi vida (...) Son muchas cosas relacionadas con la serie las que a uno lo ponen en esta situación de tanto reconocimiento, pero realmente todo esto es parte de un largo viaje que, después de ‘Game of Thrones’, me llevará a tomarme un descanso y luego prepararme para un par de películas. Voy a dejar de hacer series de TV por un tiempo y voy a concentrarme en producciones cinematográficas”, finaliza antes de prepararse hoy para otro encuentro con sus fanáticos incondicionales.



