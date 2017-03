Empieza el festival Pa'l norte en México

Desde hoy, 31 de marzo, hasta mañana, primero de abril, los mexicanos podrán disfrutar de la sexta versión del evento. En años anteriores, el festival a llegado a tener más de 110.000 asistentes y éste años buscan superar esa cifra.

Por cuenta de la inseguridad con la que la década del 2010 empezó en muchas partes de México, Monterrey parecía ser una ciudad culturalmente desierta. La oferta de eventos que convocaran a las personas en torno a la cultura era muy poca y apenas se pensaba en la ejecución de un festival.



Precisamente de esa falta de opciones nace el festival Pa'l Norte. Fue la creación de un espacio que se alejara de la realidad de orden público que se vivía en el país norteamericano. Con una primera función a la que asistieron un poco más de 35.000 espectadores, empezó uno de los festivales más importantes de todo el continente americano.



Para la versión del 2017 se espera superar cualquier asistencia de público anterior. Desde hace días la boletería está vendida en su totalidad y grandes representantes de la música, no solo en América sino en el mundo, han dejado sus países de origen para ir a la cita musical del país azteca.



Tendrá lugar en el Parque Fundidora de Monterrey, un espacio en el que además de un lugar especializado para conciertos -que en promedio recibe al año 2 millones de personas como público- existen edificios del gobierno y la municipalidad y un parque alusivo a la seria Plaza Sésamo.



El cartel de este festival es uno de los más interesantes del año. Compitiendo con otros eventos similares como el Estéreo Picnic, en Bogotá, o el Rock in Río, que empezó en Río de Janeiro pero se ha realizado en otras partes del mundo, da cuenta de la tendencia que tienen las grandes ciudades de mejorar su oferta de conciertos.



Los invitados al Festival Pa'l Norte 2017 son:

Para hoy 31 de marzo

​The Killers, Placebo, M.I.A., The Offspring, Nicolas Jaar, Fito Páez, Jarabe de Palo, Sigala, El Gran Silencio, Los Amigos Invisibles, Fidel Nadal, Motel, La Beriso, Los Daniels, Diamante Eléctrico, She´s a Tease, Los Rumberos de Massachusetts, Buffalo Blanco, Cony la Tuquera, Party Favor, Lost Kings, Shaun Frank, Elephante, Chordasian, Cazzel & Geru, No Somos Machos Pero Somos Muchos, La Tostadora, Pato GQ y Aias.

Para mañana primero de abril:

Maná, ​Kaskade, Jason Derulo, Enanitos Verdes, Los Caligaris, Mon Laferte, Dread Mar I, Cartel de Santa, Matt & Kim, Draco Rosa, MXPX, Mike Posner, Drake Bell, La Gusana Ciega, Carlos Sadness, Nortec Collective Bostich & Fussible, Reyno, Pastilla, Okills, Javiera Mena, Los Master Plus, The Mud Howlers, La Pegatina, LNG/SHT, Lee Foss, Dr. Fresch, Toy Selectah, Sita Abellán, Jessica Audiffred, Daniel Maloso, Mejía, Wet Baes, Fleurs du Mal y Morality.



