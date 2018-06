Christina Aguilera lanza su nuevo álbum, 'Liberation'

La cantante, compositora, actriz y modelo estadounidense Christina Aguilera estrena después de 6 años, Liberation, el octavo álbum de su carrera.

La artista, que alcanzó el éxito durante la década de los 2000’s con canciones como Genie in a bottle, Candyman, Pero me acuerdo de ti y Beautiful, no lanzaba una producción musical desde 2012, año en que dio a conocer su séptimo álbum, Lotus.



​La ganadora de seis premios Grammy, incluyendo un Grammy Latino, ha logrado a lo largo de su carrera, figurar cinco veces en el número 1 en el Billboard Hot 100, posicionándola como la cuarta mujer artista en el top de la lista, por tres décadas consecutivas (1990s, 2000s, y 2010s).



También ha recibido una estrella del Camino de la Fama de Hollywood y ha sido la única intérprete menor de 30 años en ser incluida en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la Revista Rolling Stone.



Liberation, incluye algunas canciones que la cantante publicó antes de lanzar el álbum, entre ellas, están temas como Accelerate feat. Ty Dolla $ign y 2 Chainz, Twice, Fall in Line feat. Demi Lovato y Like I Do feat. GoldLink.