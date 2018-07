El Museo Nacional recibe 'La paloma de la paz' de Fernando Botero

El encuentro fue en la rotonda del tercer piso del Museo Nacional. Periodistas y asistentes del centro cultural rodeaban la escultura de bronce fundido que se encontraba en el centro de la sala, decorada con pinturas del Patrimonio Nacional.



Quien dio inicio a la entrega de ‘La paloma de la paz’ fue la Ministra de Cultura Mariana Garcés. “Este ha sido el símbolo de nuestro gobierno y a solicitud del maestro hoy entregamos la Paloma al Museo Nacional de Colombia”, refiriéndose a Fernando Botero.

Daniel Castro, director del museo empezó sus palabras de agradecimiento con una relación entre la llegada de la escultura al museo y un pasaje bíblico.



“Es inevitable no dejar de revisar el relato bíblico. Sabemos que Noé, cuando se monta en el arca y se inunda el universo, lo que hace cuando las condiciones estaban cambiando, mandó un cuervo que dio varias vueltas y no encontró lugar y se devolvió. Pero luego mandó una paloma he hizo dos intentos y en el segundo esta volvió con el ramo de olivo”, relató Daniel.



En representación del Presidente, la primera dama María Clemencia Rodríguez de Santos señaló que: “el tema de la paz es un tema que tenemos que llevar los colombianos cada uno en nuestro corazón. No es un tema de Juan Manuel Santos, es la paz, el don más preciado de cualquier ser humano”.

'La Paloma de la paz', entregada a Santos en el año 2016 será nueva adición a la donación por parte de Botero al Museo Nacional, que ya cuenta con otras dos piezas, una del año 1985 y otra del 2004.

‘La Paloma de la paz’, entregada a Santos en el año 2016 será nueva adición a la donación por parte de Botero al Museo Nacional, que ya cuenta con otras dos piezas, una del año 1985 y otra del 2004.



“La paloma voló del Palacio de Nariño y se posó en la rotonda del Museo Nacional. Eso quiere decir que efectivamente ha encontrado el espacio, el terreno fértil, para que este lugar que es emblemático y simbólico, que recoge el sentir de los ciudadanos sea el espacio donde estos puedan reconocer y cuidar esta paz” , añadió el Director del Museo Nacional.



Teniendo en cuenta que el 6 de agosto el museo inaugura una exposición en homenaje a Botero, donde se realzan las pinturas elaboradas entre 1948 y 1963, Daniel Castro aseguró sobre el escultor que: "el maestro Botero dice que sus figuras no son gordas, él ha explorado el volumen. Ha sido el artista que ha logrado cambiar las relaciones entre lo que significa el peso y lo que es el volumen".



La primera exposición de ‘La Paloma de la paz’, de Fernando Botero, terminó con un mensaje de Castro para los ciudadanos colombianos.



“Seremos los responsables de cuidar no solamente la escultura, sino la paz. Este patrimonio importante e intangible nosotros lo recibimos con gran gusto en nombre de todos los ciudadanos para que puedan conocer, reflexionar, dialogar y celebrar lo que somos, hemos sido y seremos como nación”, finalizó Castro.



