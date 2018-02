Director de 'Batgirl' abandona el proyecto

23 de febrero 2018 , 08:18 a.m.

23 de febrero 2018 , 08:18 a.m.

El cineasta estadounidense de 53 años Joss Whedon, quien estaba trabajando para dirigir, escribir y producir una película sobre Batgirl para el estudio Warner Bros., ha abandonado el proyecto.

Whedon explicó a The Hollywood Reporter que “Batgirl es un proyecto tan emocionante y Warner Bros y DC Comics son unos socios de tanta colaboración y apoyo que me llevó meses darme cuenta que en realidad no tenía una historia”.

Su último trabajo consistió en concluir el rodaje de 'Liga de la Justicia' (2017), después de que su director, Zack Snyder, renunciara a su puesto tras el suicidio de su hija de 20 años. Algunos trabajos realizados por Whedon durante su carrera, han sido la serie 'Buffy la Cazavampiros' y las películas de la saga de 'Los Vengadores' (2012) y 'Vengadores: La era de Ultrón' (2015).

El proyecto de Batgirl se iba a encuadrar dentro de la serie de largometrajes que Warner Bros. está desarrollando a partir de los personajes y las tramas de DC Comics. Hasta ahora se han estrenado las películas 'El Hombre de Acero' (2013), 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia' (2016), 'Escuadrón Suicida' (2016), 'Mujer Maravilla' (2017) y 'Liga de la Justicia' (2017).