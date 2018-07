Diez galardones Cannes Lions para una agencia creativa colombiana

My Line (Mi Línea), un proyecto de innovación social y tecnológico de la agencia creativa MullenLowe SSP3, fue la gran ganadora del Festival Cannes Lions, realizado en esa localidad francesa del 18 al 22 de junio pasado.



Esta campaña, para Google y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), obtuvo el Grand Prix en tecnología innovadora (Innovative Technology), el mayor reconocimiento que el festival otorga a las agencias que se destacan en creatividad, publicidad y comunicación en diferentes proyectos. También se llevó tres galardones de oro y cuatro de plata.

My Line cuenta cómo se accede a los servicios de búsqueda de información de Google a través de llamadas desde teléfonos fijos, que también se pueden realizar desde celulares no inteligentes o sin acceso a internet.

Francisco Samper, director regional de MullenLowe Group para Latinoamérica y presidente de MullenLowe SSP3, afirmó que el servicio My Line “es importante no solo para las personas que viven en lugares remotos, sin acceso a la tecnología, también funciona para personas con discapacidad visual o para aquellas que no sepan leer. Su impacto es muy grande”.



Este proyecto le permite al 99,3 por ciento de la población colombiana tener acceso a la información alojada en Google, una cifra histórica, pues facilita conseguir datos desde territorios sin conexión.

La funcionalidad de My Line consiste en un sistema de pregunta y respuesta a través de una llamada convencional. Marcando un número fijo desde cualquier lugar del país, cada usuario puede consultar sobre clima, historia, tareas e incluso fútbol.



MullenLowe SSP3 ha trabajado por más de diez años en campañas de desmovilización de personas de los grupos armados y asuntos relacionados con el conflicto en Colombia, y ese es su componente social.



Según Samper, esto los lleva, como empresa, a “buscar maneras para construir nación y ayudar a diferentes causas”, dice. Los premios recibidos permiten al país ganar reconocimiento en el campo de la publicidad y la innovación, concursando con grandes pioneros como Japón.

“Cada año se presentan al festival más de 40.000 piezas, y para un país en vías de desarrollo como Colombia es muy importante ganar un Cannes Lions, es como ganar un Óscar de creatividad y publicidad. Así que recibir 10 es como obtener igual número de estatuillas de la Academia de Hollywood”, afirma Samper, publicista con más de 40 años de carrera.



Aquí no terminaron los galardones. La campaña de MullenLowe SSP3 que se realizó con EL TIEMPO Casa Editorial, llamada ‘El problema es no ver el problema’, ganó una plata en print y un bronce en outdoor. Otra campaña con esta casa editorial, ‘Mujeres reescriben mujeres’, fue finalista en la categoría print. MullenLowe ha ganado 26 premios en la historia de este festival.





