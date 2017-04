Comienza en Bogotá el Congreso Internacional de Ilustración Fíg. 07

Para la ilustradora colombiana Diana Castellanos el trabajo de los ilustradores a finales de los años 80 era diferente a lo que es hoy en día. No había manera de enviar un boceto por internet para saber si lo que se dibujaba estaba bien y si en realidad eso era lo que deseaba la persona que pedía el dibujo.



La séptima edición del congreso de ilustración inició el 26 de abril, en la Biblioteca Virgilio Barco, con un homenaje en vida a su trayectoria y su trabajo en la Universidad Javeriana, como directora del Departamento de Artes Visuales y como coordinadora del énfasis en expresión gráfica de la carrera.

Castellanos habló de cómo empezó su carrera y sobre lo que más le interesa: la ilustración editorial. Ahora, mientras que lo digital se incorpora de manera natural como un nuevo lenguaje de expresión en el arte y facilita el proceso de producción, considera que también se ha convertido en una manera de solucionar las cosas, sin pensar mucho.



"Curiosamente, veo que los estudiantes se meten en lo digital, y cuando llegan a los proyectos de grado se devuelven y se reafirman en otras técnicas, o a veces hay una mezcla, hay muchos que trabajan en lápiz grafito, hacen dibujos espectaculares y luego les dan un color y una atmósfera digital", agrega Castellanos.

'Mundos inexplorados'. Ilustración del argentino Cristian Turdera. Foto: Tomado de www.cristianturdera.com. Esta ilustración hace parte del libro 'Naro, o Gambá', de la brasilera Cica Fittipaldi. Foto: Tomado de cicafittipaldi.com. Ilustración del mexicano Jorge Garnica, hecha para el libro 'Cartas a un joven médico'. Foto: Tomada de www.behance.net/jorgegarnica. Ilustraciòn del artista estadounidense Brad Holland. Foto: Cortesía Brad Holland. ilustración de la artista francesa Perrine Boyer. Foto: Tomado de peru.ultra-book.com.

‘De la concepción al nacimiento de una imagen’

El estadounidense Brad Holland, quien dictará la charla 'De la concepción al nacimiento de una imagen', coincide con la postura de Castellanos, pues afirma que "ahora, muchos artistas producen imágenes que solo existen como fantasmas en sus computadores".



El artista, que ha publicado su trabajo en medios como 'The New York Times', 'Playboy' y 'Rolling Stone', hablará sobre estilo, contenido y sobre el desarrollo de la ilustración como un arte popular opuesto a ser solo una ayuda para la lectura.



"Al principio, los editores en 'Playboy' no estaban acostumbrados a las cosas que quería hacer. Esperaban que las ilustraciones encajaran con las historias como un guante y pensaban que las mías eran como una mano extra", cuenta Holland.



Pese a esto, siguió dibujando a su manera, fiel a su idea de que una imagen debería reflejar la personalidad del artista, de la misma manera en la que un texto refleja la del autor.



Respecto a esto, cree que el mejor consejo para los artistas jóvenes que empiezan en el mundo de la ilustración es tener presente que la técnica y el estilo no son lo mismo, pues este último se ve permeado por la personalidad del artista. "Ese siempre ha sido el desafío para cada artista en cada siglo. Usualmente toma años y experiencia", comenta.

La ilustración, un campo competitivo

Este congreso no es solo una oportunidad para aprender sobre los procesos creativos, sobre el oficio de la ilustración o sobre temas como los derechos de autor para ilustradores, sino también un espacio para conocer cuáles son las claves para poder ingresar al mundo laboral y tener éxito.



Diana Castellanos dice que es más efectivo que los jóvenes tengan un portafolio en línea y no solo quedarse en enviar sus trabajos a un editor. Esto podría permitirles trabajar "con el mundo", y por ejemplo, mandar sus dibujos a cualquier lugar, como si el editor estuviera a la vuelta de la esquina.



"Siempre les digo que se fijen en qué es lo que produce cada revista o editorial, qué tipo de imágenes se usan, porque puede que uno mande su material a gente que no está interesada y es tiempo perdido. Lo mejor es encontrar un nicho en espacios que hacen cosas similares a lo de uno", agrega.



Este evento, también reunirá a artistas colombianos como Toxicómano, Garavato, Mauricio Cruz, John Naranjo y los franceses Jean-François Martín, Pascal Humbert, Yohann Schepacz y Claude Dubois, entre otros invitados nacionales e internacionales.

¿Dónde y cuándo?

Del 26 al 30 de abril. En espacios como la Galería Casa Tinta, la Biblioteca Virgilio Barco, la Universidad Javeriana, la Alianza Francesa sede centro y la Biblioteca Nacional. Informes e inscripciones en www.congresofig.com.



Laura Guzman Dìaz

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @The_uptowngirl