‘No creo que exista un programa como ‘Atlanta’ en la TV’

‘Atlanta’, la serie que se convirtió en toda una revelación y que los críticos consideraron como una de las que renovó el lenguaje de la comedia televisiva en Estados Unidos el año pasado, acaba de estrenar una segunda temporada manteniendo como eje central las vivencias de dos primos afroamericanos tratando de abrirse paso en un ambiente social conflictivo para tratar de cumplir sus sueños.



Sin embargo, esta no es la típica historia de redención de una minoría, ni tampoco un producto de chistes ligeros, sino una producción que apuesta por la reflexión y el sarcasmo profundo con una historia muy fácil de digerir, aunque habla de la pobreza, la falta de oportunidades y los sueños de algunos con el éxito o el reconocimiento.

Creada y protagonizada por el comediante y músico Donald Glover, ya ganó en el 2016 dos Globos de Oro en las categorías de mejor comedia y mejor actor para un Glover que se mete en la piel de Earn: un hombre sin dinero, pero con muchos cuestionamientos acerca de su cultura y de su situación emocional y económica. “Es surrealista, hilarante y triste”, fue la definición del crítico Darren Franich, en la revista ‘Entertainment Weekly’.



Algo parecido cree la actriz Zazie Beetz, quien interpreta a Van, la expareja de Earn y quien se mueve entre la distancia y una situación amorosa un poco difusa con el protagonista. Precisamente ella conversó con este diario de la nueva temporada y de las claves del éxito de ‘Atlanta’, que se está emitiendo los martes, a las 8:30 p. m., por el canal de TV paga Fox Premium Series.



Ustedes (en la serie) tiene una relación complicada: viven juntos, pero no están juntos; pero a veces hay intimidad. ¿Qué le sucede a Van con esta dinámica en esta etapa de la serie?



En esta segunda temporada, definitivamente exploramos si podemos llegar a comprometernos. Eso es lo que más le importa a mi personaje. Van quiere ser una prioridad. Claro, esa idea de una relación poco tradicional es algo real –de hecho Donald Glover habló mucho del tema porque lo vivió con su padre– así que yo soy una madre y a la vez una compañera de sus desdichas que ahora tiene el deseo de liberarse de eso y descubrir quién es como persona.



‘Atlanta’ también representa una oportunidad para hablar de la vida afroamericana en un momento en que mucha gente prefiere juzgar o expresarse con odio contras los demás, ¿Qué tan importante es para usted estar en una serie de esa naturaleza?



Es un privilegio tener una voz que habla de una comunidad poco representada. Expresarse acerca de la pobreza y de los afroamericanos, no tiene un espacio tan amplio de expresión; este programa lo hace, pero más allá de eso, no solo se enfoca en sus luchas, sino también en sus alegrías y dinámicas de vida. No creo que exista un programa como ‘Atlanta’ en la TV, que juega a ser gracioso y oscuro en sus dramas; o que es capaz de llevar situaciones extrañas o insólitas que al final parecen muy normales.



Romper esquemas tiene su recompensa: ‘Atlanta’ ganó dos Globos de Oro, pero en su opinión, ¿cuál cree que ha sido la clave del éxito?



Además de mezclar muy bien drama y comedia, siento que el tono que lleva es muy interesante. Se toma su tiempo para contar las vivencias de los personajes. Puede ser extraño, pero es algo único y muy directo. Es una comedia de un nicho, pero lo explora de una manera muy íntima, sin embargo su mensaje alcanza a ser universal.



Usted dijo en una entrevista que ‘Atlanta’ era una serie sin estereotipos…



Sí, explora la vida en lugar de explorar los estereotipos. Presenta cosas que la gente no pensaría necesariamente de quienes viven en Atlanta y personas de raza negra en los Estados Unidos. Los personajes son supercomplejos e interesantes, inteligentes y tienen sentimientos sobre muchas cosas.



Hablando de su carrera, además de ‘Atlanta’, usted está en la segunda parte de la película de ‘Deadpool’, ¿puede contar algo de ese nuevo reto?



Sí, interpretó a Domino (una mutante asesina que tiene control sobre la suerte de las personas). Es un papel totalmente nuevo en un universo de superhéroes que también lo es. Ese reto implicó una transformación física y emocional muy intensa que a la vez me dio una nueva sensación de empoderamiento.



