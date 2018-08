‘Yerma’, un clásico de García Lorca con acento británico

La historia es antigua, pero el dolor es atemporal: una mujer sufre una crisis tras enterarse de su imposibilidad de tener hijos. Federico García Lorca creó a partir de este argumento 'Yerma', obra que se desarrollaba en una zona rural de España.

Inspirado en ella, el director Simon Stone ideó una adaptación que se montó en el Young Vic de la capital británica y que el National Theatre de Londres emitirá hoy y mañana en salas de Cine Colombia.



“Simon adaptó la obra en la sala con nosotros. Cuando me llamaron a la audición le pregunté qué papel iba a hacer y me respondió que no sabía todavía. Desde ese momento supe que quería estar en el proyecto porque iba a ser muy colaborativo”, recuerda la actriz Thalissa Teixeira, quien encarna a Des, la amiga de la protagonista, Her, interpretada por Billie Piper.



Teixeira añade que cada día de ensayo Stone llevaba una hoja del libreto para que la leyeran. El resto del día se la pasaban hablando y contándose historias. Con este proceso tan orgánico se creó una versión de 'Yerma' que traslada la historia original a un barrio londinense en la actualidad.



La experimentación también se ve en la textura de las actuaciones, que son muy sutiles y naturalistas.



“Simon es realmente un genio, logró crear un espacio para que las interpretaciones pudieran ser tan abiertas, el escenario es como un set de cine porque tienes unas paredes de cristal y los espectadores a ambos lados. Así que no hay que proyectar la voz, simplemente hablas”, dice Teixeira sobre la pieza, que ganó los premios Laurence Olivier a mejor remontaje y mejor actriz para Piper.

Dónde y cuándo

Sábado y domingo, 12 m. Salas de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y Popayán. Informes: cinecolombia.com.

CULTURA