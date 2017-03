Xavier Dolan regresa a las historias de heridas familiares

Xavier Dolan es un director que no deja a nadie indiferente.



Eso lo demuestra de nuevo con su más reciente producción Solo el fin del mundo, un retrato intimista y explosivo de una familia que recibe la visita de uno de sus hijos –quien lleva más de una década alejado– con el objetivo de contarles algo crucial para sus vidas.



Lo que hace a este filme especialmente interesante, y muy cotidiano para algunos, es que decide asumir un esquema casi teatral para mostrar las barreras invisibles entre una familia definida por un poco de locura e histeria y que tiene la oportunidad de reencontrarse y tratar de revelar qué es lo que la hace tan disfuncional y neurótica.



Dolan, el director canadiense que se hizo famoso entre la crítica y en festivales internacionales al rodar a los 19 años el filme I Killed my Mother y que hace tres años volvió a tocar el tema con la cinta Mommy, refuerza su fama como observador de realidades familiares marcadas por la tensión y la dependencia.



En Solo el fin del mundo cuenta cómo el escritor Louis (Gaspard Ulliel) se reencuentra con su familia y con parte de un pasado, el cual no se expone del todo dada la extraña conexión que tienen entre sí todos sus miembros.



“Es una película acerca del lenguaje, de esa contradicción de usar muchas palabras y no ser capaz de expresar algo real o emotivo”, comenta Sylvain Corbell, productor del filme y quien conversó con EL TIEMPO sobre la experiencia de trabajar con un realizador como Dolan, quien a sus 28 años genera mucha expectativa y reacciones encontradas.



El protagonista de la cinta, Louis, trata de descifrar a su madre un tanto esquizofrénica, a la hermana que casi no conoció y a un hermano frustrado y brusco en sus apreciaciones, con una interpretación explosiva del francés Vincent Cassel, quien fue invitado especial de la reciente edición del Festival Internacional de Cartagena.



Eso se nota en los diálogos, que parecen más duelos actorales con los que el espectador va descifrando poco a poco la materia prima de ese bloque invisible que no deja conectar a la familia.



“También trabajé con Xavier Dolan en Mommy, en la que exploraba la relación de un chico problemático con una madre un poco insólita. En ese momento había una idea de Xavier de cerrar el cuadro de la pantalla para dar una sensación diferente y cercana al público. En Solo el fin del mundo abrimos el plano, pero centrándonos mucho en los rostros, en las miradas, para mantener esa idea de encierro, pero más emocional y profunda”, explica Corbell.



Y agrega: “El cerebro de este joven realizador va siempre a toda velocidad (…). Cuando nos reunimos a discutir las primeras ideas de este filme, él ya tenía cada una de las escenas. Y hacia el futuro, él sabe de antemano con detalle a dónde quiere llegar con cada proyecto”.



Esta película hizo acreedor a Dolan del premio del jurado en la edición del año pasado del Festival de Cannes.



En la cinta también participan Nathalie Baye, Léa Seydoux y Marion Cotillard, quien interpreta un papel muy interesante, el de una esposa frágil, pero que es, quizá, la única que entiende el gran conflicto que rodea a la familia protagonista.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento