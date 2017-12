La magia de Will Smith se transforma en ‘Bright’, su nueva película

São Paulo, Brasil. Will Smith es un encantador de serpientes. Camina, corre, saluda y sonríe sin perder el control mientras miles de personas gritan con una euforia cargada de un cariño y una devoción desbordada.



El actor estadounidense sabe que su magnetismo funciona y por eso no deja que su energía baje algunos niveles. La emoción lo activa y tiene claro que su carisma y buena onda es su mejor herramienta para llamar la atención de miles.

Eso fue precisamente lo que hizo en un panel del pasado Comic Con en São Paulo, Brasil, el lugar en el que miles decidieron acompañarlo para una función especial de ‘Bright’: una película que hizo para Netflix y que ya está disponible en la plataforma de contenidos de cine y TV para la web.



“Todo esto que hacemos es para ustedes, solo para ustedes”, gritó entusiasmado en un auditorio abarrotado que gritaba: ¡Will, Will, Will!, con un tono que emulaba a antiguos guerreros cuando ganaban una batalla.



“Esto no es solo hacer entretenimiento, sino construir algo para tener una mejor vida”, recalcó el actor afroamericano, reafirmando el alma que a él lo sedujo de ‘Bright’ y metiéndose al bolsillo a los asistentes que tuvieron el privilegio de ver esa receta de fantasía y acción (quizás una de las más violentas de la carrera de Smith) que propone esta arriesgada propuesta cinematográfica.



“Es como ver una mezcla de ‘El señor de los anillos’ con ‘Día de entrenamiento’ ”, agregó el protagonista quien estuvo acompañado por David Ayer, el director del filme y su colega en esa aventura: Joel Edgerton.



Pero realmente esta película es un arriesgado ejercicio de pirotecnia visual que expone las situaciones que vive un par de policías dispares entre sí.



A eso hay que sumarle que la historia gira en un mundo en el que los humanos conviven con seres como duendes, hadas y orcos, lo que a su vez genera tensiones raciales y reflejos de intolerancia y matoneo. Aunque realmente es la acción y la violencia la materia prima de esta producción. Scott Ward (Smith) y el orco Nick Jakoby (Edgerton) son dos policías que terminan implicados en una peligrosa misión: proteger a una elfa que tiene en su poder una reliquia poderosa que podría caer en manos de un grupo de malvados.



Siguiendo en esquema de la persecución ‘del gato y el ratón’, los policías pasan por diferentes espacios y tienen que sobrevivir a cada ataque.



“Fue una locura total, pero es interesante como un orco y un humano que no se entienden para nada, terminan trabajando juntos por un objetivo”, agregó Will Smith, quien conversó luego con EL TIEMPO de esta experiencia, al dejar por un momento la histeria colectiva que causó en el Comic Con. “Vienes de ¡Colombia!...voy a hacer una película allá con el director Ang Lee” (‘Gemini Man’), dijo emocionado Smith al saber que iba a ser entrevistado por este diario. Luego reconoció que con ‘Bright’ le ha dado un giro interesante a su carrera.



“Fue interesante pasar de las películas del tipo familiar a un producto que se perfila más como un aventura policíaca (…). Recuerdo que le pregunté a David Ayer en un día de rodaje: ‘Hey, Dave –revisando una de las escenas– creo que digo como nueve veces ¡Jódete!... ¿Estás seguro de que lo haga una vez más? Y él me respondió: ‘No, Will, debes decirlo un par de veces más”, bromea el protagonista.



La película no deja a un lado cierto toque de humor y drama, pero en realidad sí ubica a Will Smith y a Edgerton en un conflicto que se va deshaciendo poco a poco, para dar paso a un nuevo sentimiento de afinidad entre dos seres diferentes.



“Hay un tema de empatía que sobrepasa la aventura de los dos policías tratando de mantener viva a una joven elfa”, insiste Smith.

“Adoré esa libertad de poder decir todo lo que quería a través del personaje. Fue un proceso natural en el que sientes que la fantasía y la mística se equilibran muy bien con la pelea contra el crimen”, reflexiona el protagonista. “Es realmente una historia del valor de ganar un amigo, tras un tortuoso camino por la aceptación”, recalca.



Luego Joel Edgerton se unió a la conversación. Él hace una interesante interpretación como orco al que odian los humanos y que no resisten a los de su propia especie.



“Para mí la trama es una pieza de entretenimiento y un elemento de reflexión para estos tiempos en los que la gente busca afanosamente el cariño en redes o intentan encontrar su razón de ser en este mundo”, finaliza Edgerton. “ ‘Bright’ es una montaña rusa de acción, drama, violencia y solidaridad, es una aventura que juega con todos esos elementos de manera frenética y que podría funcionar con nuevas aventuras”, finaliza Will Smith, quien parece haber leído la mente de los productores de Netflix que anunciaron, por ahora, que habrá una segunda parte de esta aventura de acción.

Dónde y cuándo

La película ‘Bright’ se encuentra disponible en la plataforma de contenidos de cine y televisión para la web: Netflix.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1