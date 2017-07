Los mejores papeles de Vin Diesel, el 'Toretto' de Rápido y Furioso

Columbia Pictures

En 2002, el padre de tres hijos protagonizó la cinta 'xXx', donde interpreta a Xander Cage, un fanático de los deportes extremos que se pone al servicio de una agencia de espionaje. La película tiene dos entregas más: 'State of the Union' y 'Return of Xander Cage'. En esta última, estrenada en 2017, Diesel vuelve a la escena interpretando al personaje que se creía muerto.