‘Van a ver a una Verónica Castro muy loca’

Verónica Castro fue la única que hacía trasnochar a toda la familia en Colombia los viernes de 1984. Todos querían verla sufrir y luchar como Mariana Villarreal, una joven brusca y sin recursos que batallaba todos los días en el hogar de una familia adinerada, en la telenovela 'Los ricos también lloran', una producción que se convirtió en el referente más importante del melodrama televisivo mexicano y uno de sus mayores productos de exportación.

Mariana era como una Cenicienta cercana que se enamoraba del hijo del millonario que la había acogido en su casa, pero en cada capítulo la actriz demostraba ser una máquina de derramar lágrimas y conectar con una audiencia nacional que la descubría en ese momento, aunque la telenovela se había estrenado en 1979.



Todo esto no es el recuento de un culebrón televisivo que se hizo viral antes de que existieran las redes sociales o la misma internet, sino un preámbulo para reconocer a una Verónica Castro que es la protagonista de la serie de Netflix 'La casa de las flores', que ya se encuentra disponible en la plataforma de contenidos de cine y TV.



“Cuando hicimos Los ricos también lloran, podían pasar algunos años para que tuviera éxito en otros lugares. Recuerdo que una vez llegué a Rusia, como diez años después de haber hecho la telenovela, y la gente me llamaba Mariana”, explica la actriz en una entrevista con EL TIEMPO.



Fueron las épocas en las que la pequeña mexicana de grandes ojos azules probó las mieles del superestrellato. Su novela se emitió en 120 países y su Mariana llegó a hablar en 25 idiomas en la pequeña pantalla.



Tras protagonizar 'El derecho de nacer', 'Rosa salvaje', 'Pueblo chico, infierno grande' y 'Mi pequeña soledad', junto a experiencias en otros formatos de entretenimiento, algo de música, una treintena de películas y obras de teatro, la Vero (como le dicen en México) reconoce ahora sentir gran expectativa por su regreso en una serie de Netflix. Un terreno nuevo para ella.



No es para menos, pues reviste un cambio importante en su registro actoral, una revelación para las generaciones que no crecieron esperando cada semana por un capítulo y una nueva sorpresa de su programa favorito, al igual que estar en un contexto donde el formato de la telenovela clásica parece no tener el brillo de antaño.

Tras casi diez años de haberme ido de la televisión, tenía que volver con otra cosa FACEBOOK

TWITTER

La casa de las flores cuenta la historia de Virginia, una mujer mayor que maneja una floristería familiar y vive en un contexto acomodado; sin embargo, dentro de su familia se esconden una serie de secretos y conflictos que se narran a medio camino entre la comedia y el drama.



No obstante un ritmo dinámico, la serie revela un tributo a ese estilo telenovelesco que siempre dominó su protagonista. Sobre su regreso, ella dice: “Tras casi diez años de haberme ido de la televisión, tenía que volver con otra cosa”.



La trama se nutre de ese conflicto con las apariencias en el que puede caer el mundo dentro de un hogar considerado perfecto, pero que en sus entrañas en realidad tiene todo menos lo que se considera normal o políticamente correcto. Virginia transita junto a su audiencia en un terreno de mentiras y excesos que se cosechan con un aire desenfadado y casi caricaturesco.



No es casualidad que una de las frases que aparecen en la producción sea “la normalidad es un camino pavimentado (...) es cómodo para caminar, pero nunca crecerán flores en el”, del pintor holandés Vincent van Gogh. A esta se suma el comentario “todo es un desastre, pero es divertido e inesperado”, que agrega Verónica Castro con una sonrisa, como parte de la charla con este diario.

¿Este es también un regreso inesperado frente a lo que usted había hecho antes?



Esto no tiene nada parecido a lo que hice antes. Estoy descubriendo un mundo diferente. Podría decir que es como un segundo aire, pues implicó que me metiera en algo desconocido.



Fue una inyección de energía; primero, porque Manolo Caro (el director de la serie) me consiguió un personaje que no imaginé que iba a interpretar en mi vida. Manolo me lanzó este personaje de Virginia, y casi me da infarto.



¿Por qué sintió eso?



No sé, es que es una mujer diferente a lo que yo he interpretado, pues lidia con una vida, una familia y un entorno caótico; sin embargo, le toca tapar todo eso con florecitas y con una sonrisa cuando todo está muy mal. Virginia tiene que lidiar con muchas cosas y por eso llegué a creer que no iba a andar con el personaje.



Pero al final asumió el reto...



Claro, quería saber si era capaz de hacer algo así. Esperaba que me tuvieran paciencia y cuando mostraron interés, pues me dejé llevar y ahora me ves aquí. Bendito Dios. Van a ver a una Verónica Castro muy loca.



¿Cómo fue ese encuentro con Manolo Caro que la llevó a esta aventura?



Fue en mi obra de teatro Aplauso, y le dije: “Bueno, tú que haces tantas películas, por qué no me hablas para trabajar”. “¿De veras quieres?”, me dijo, y le respondí: “Pues claro, soy actriz”. Entonces me mostró el proyecto de una mamá con una floristería. No me pareció nada raro, pero Manolo me comentó que era algo diferente. Pensé que era el momento de dar el brinco, ya que si no te renuevas, te mueres.



Pero usted se había retirado casi por una década de la TV mexicana...



Cuando me fui sentía que estaba un poco saturada y sentía que el público también lo estaba; necesitaba hacer un cambio, y cuando me salí me di cuenta de que todo cambió, estaba frente a otra vida.

Para Castro, uno de sus objetivos con esta producción es “llamar la atención de los ‘ Foto: Cortesía Netflix

¿Eso significa que la telenovela tiene los días contados?



Creo que es otro trabajo y todavía tiene su público. No me atrevo a decir que se muere. Hay señoras que todavía adoran esa continuidad de los episodios diarios, que las dejen en suspenso, pero también hay chavos (jóvenes) que lo que quieren es ver todo ya (...) A mí dame la carne que me la quiero comer toda.



¿Pero habrá posibilidades de volver a ese formato del melodrama tradicional?



No sé, quizá más adelante. Trabajar para mis viejos sería adorable en algún momento. Yo tenía muy claro todo con las telenovelas. Lo estudié, me gustó y sabía lo que estaba haciendo y lo quería alcanzar, pero, pues ahora nos ven en la pantalla más chiquita (haciendo referencia al teléfono celular).



‘La casa de las flores’ habla de una familia fracturada, de tolerancia sexual, de irreverencia, ¿cómo lidió con eso?



Me costó porque somos una sociedad que tiene que cambiar ciertas estructuras que traíamos los viejos; nos cuesta trabajo pensar que tenemos que tener más apertura en muchas cosas. Bueno, el personaje me sirvió para aceptar cosas, y por ende tenía que apoyar a una familia fuera de lo común, con otro modus vivendi. Virginia quiere apoyar a sus hijos y termina metida en ese modus vivendi y al final dice: “Ya, me la voy a pasar mejor que resistirme tanto a lo que me toca ver”. Al final es la vida, sexo, hijos, dramas, problemas que tienes que tapar, y no es fácil.



¿Qué espera con toda la locura que se mueve en ‘La casa de las flores’?



Pues, llamar la atención de los millennials. Y esperar que todos mis viejos (colegas) no me vayan a odiar y a decir: ‘¿qué fue lo que le pasó a esta pinche loca?’ Pero lo cierto es que la gente que me vea en la serie va a quedar en shock.



Andrés Hoyos Vargas

EL TIEMPO - Ciudad de México

@AndresHoy1

Entrevista realizada por invitación de Netflix