Vanessa Ferlito vuelve al género policíaco en ‘NCIS: Nueva Orleans’

04 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

La actriz estadounidense Vanessa Ferlito hizo una pausa en una carrera televisiva que crecía de manera acelerada, en ese mundo de los policíacos de investigación, tras trabajar en ‘CSI: Nueva York’ y ‘Graceland’.



“Eso se dio al ser madre y tener ganas de probar otras alternativas de mi carrera”, recordaba en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO. El año pasado participó en el telefilme ‘Drew’, pero la atracción de su antiguo trabajo como investigadora la hizo olvidar esa pausa y volver al género que tanto le gusta.

Ahora hace parte del equipo de ‘NCIS: Nueva Orleans’ (jueves, a las 9 p. m., por el canal A&E), como la agente Tammy Gregorio, quien entra en esa dinámica de acción y testosterona que identifica a la producción protagonizada por Scott Bakula y Christopher LaSalle.



“Tammy Gregorio es un personaje que me gusta mucho porque representa esa fortaleza e independencia con la que quiero que me identifiquen”, comentó la actriz de 40 años.



Pero no puede negar que lo suyo es en realidad un sentimiento de empatía por un formato que se mantiene en la televisión abierta estadounidense. Reconoce que es un vínculo que trasciende el ámbito de la ficción. “Me hubiera encantado trabajar en el FBI (...) es tan emocionante como ser actriz”, finaliza.



