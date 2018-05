Un mundo pacifista / Críticamente

La decisión del rey tiene algo fascinante que agarra al público desde el comienzo de la proyección y no lo suelta hasta el final.

No se trata de la trama, basada en la revisión convencional de un episodio histórico conocido: la heroica resistencia de Noruega en la Segunda Guerra Mundial ante las pretensiones expansionistas de Hitler, quien argumentaba que quería darle una mano al rey después de que los ingleses supuestamente habían sembrado con bombas sus costas.



Tampoco es nada del otro mundo la narración, demasiado lenta, pedagógica y carente de sorpresas en sus extensos 133 minutos de duración.



Pero todo eso pasa a un segundo plano frente a esa curiosa sensación que invade al espectador de haber aterrizado como un espía en un mundo raro.



Y es que no es cosa de todos los días eso de explorar una monarquía nórdica casi en la década de los años 40 del siglo veinte, y menos aún tratando de resistirse al ímpetu nazi, con más dignidad que recursos militares.



Como quien no quiere la cosa, la cámara va mostrando una joya detrás de otra: los muebles, los espacios arquitectónicos, los carros, el vestuario de los civiles y más aún el de los militares, elementos que de manera muy curiosa terminan evocando un mismo concepto. Todo ello está al servicio de una historia claramente pacifista: las dos secuencias de guerra, fastuosas en su realización y sus recursos de producción, son abordadas por el director Erik Poppe con sordina, como si fueran solo el telón de fondo necesario para destacar la lucha de una nación por reivindicar unos valores humanistas y pacifistas. Un mundo raro y, sobre todo, admirable.



La decisión del Rey

Dirección: Erik Poppe

Con: Jesper Kristensen, Anders Baasmo Christiansen, Tuva Novotny



MAURICIO REINA

Crítico de cine

Twitter: @ReinaMauricio