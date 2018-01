Última temporada de ‘Game of Thrones’ se estrenará en 2019

Los seguidores de ‘Game of Thrones’ tendrán que esperar hasta 2019 para ver la última temporada de la galardonada serie de fantasía medieval, un lapso de más de un año desde el final de la séptima entrega.



El canal de cable HBO dijo el jueves que ‘Game of Thrones’ volvería en 2019 para una temporada final de seis episodios, pero no informó el mes.

La serie es el mayor éxito de HBO con unos 30 millones de espectadores en Estados Unidos y un ejército de admiradores fieles en todo el mundo. Se espera que la última temporada de la serie revele cuál de las familias enfrentadas en los Siete Reinos ganará la lucha por el Trono de Hierro.



La producción de la temporada de cierre comenzó en octubre y se espera que la filmación dure hasta mediados de 2018. El jefe de programación de HBO, Casey Bloys, ha dicho que se filmarán múltiples finales para evitar filtraciones de la conclusión de la saga.



Los creadores del programa, David Benioff y D.B. Weiss, habían dicho a Entertainment Weekly en 2016 que querían que el final fuera lo más espectacular posible. HBO sostuvo el jueves que ambos dirigirán la última temporada.



El largo receso hasta la temporada final le puede dar al escritor George R.R. Martin la oportunidad de terminar uno o dos libros nuevos de ‘Game of Thrones’, en los que estaba trabajando, según dijo en julio.



La serie de televisión ha avanzado más allá de los eventos de las cinco novelas publicadas por Martin de la serie "Canción de hielo y fuego".

REUTERS