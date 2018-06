El triste adiós a la actuación de Nicolas Cage

“Se retira Nicolas Cage y todavía no sabemos si brindar o llorar”. Así tituló el periodista Juan Sanguino un artículo en el diario ‘El País’ de España, tras conocerse la noticia –por boca del propio actor– de que dejará de actuar.



Aún rodando ‘Primal’, película en la que se mete en el papel de un cazador de animales salvajes para zoológicos, Cage insinuó que en “tres o cuatro años” abandonará la actuación y tomará un lugar detrás de cámaras, como director, como lo hizo en 2002 con la cinta ‘Sonny’.



El titular de ‘El País’ resume las pasiones contradictorias que el actor despierta en el público que lo ha visto durante años y que ha asistido al bajón de una carrera que prometía más.

Cage –sobrino del reconocido director Francis Ford Coppola, adoptó un nombre artístico en honor a un superhéroe, para que no lo relacionaran con el apellido familiar ligado a grandes personalidades de Hollywood– siempre se hizo fama de antiestrella (con papeles de carácter y cobrando poco), título que al comienzo no era para nada negativo, cuando brilló en cintas tan exigentes como ‘Birdy’ (1984), dirigida por Alan Parker (‘The Wall’), en la que Cage se mete en los zapatos de un excombatiente de Vietnam con un trastorno que lo hace creerse un pájaro.



Vino luego ‘Hechizo de luna’ (1987) –la comedia romántica, junto a Cher, a la postre ganadora del Óscar a mejor actriz principal–, que lo impulsó al Olimpo de las grandes estrellas y que le permitió desarrollar recordados personajes en películas de gran factura como ‘Raising Arizona’ (1987), escrita y producida por los hermanos Coen; ‘Corazón salvaje’ (1990), de David Lynch; ‘Adiós a Las Vegas’ (1995), con la que alcanzó su graduación como actor, tras ser merecedor del Óscar a mejor actor principal, y la inolvidable ‘El ladrón de orquídeas’ (2002), junto a Meryl Streep.

Caída libre

Es posible que haya sido su bien conocida tendencia a la excentricidad o una cadena de malas decisiones, tanto en su vida financiera como profesional, pero en el nuevo milenio Cage se transformó en un personaje que los críticos han definido como “estrambótico” y “estrafalario”, más dado a buscar el dinero que a participar en ese cine independiente y alternativo que siempre prefirió.



Mientras filmaba éxitos de taquilla, como ‘La Roca’, ‘Con Air’, ‘60 segundos’ o 'Contracara', Cage se metía a tres matrimonios, de los cuales dos no llegaron a durar ni un año, uniones de las cuales quedaron dos hijos: Weston y Kal-El, este último nombre producto de su obsesión por los superhéroes.



Las producciones en las que participó le permitieron hacerse con una vida de excentricidades y de gastos sin medida.



Además de dos islas privadas, 22 lujosos automóviles, un pequeño zoológico privado con mascotas poco comunes (dos cobras albinas, un tiburón, un pulpo y un cocodrilo), el actor se enredó en un pleito con el gobierno de Mongolia, tras haber adquirido en el mercado negro un fósil de tarbosaurus, una calavera de dinosaurio, para que hiciera juego con la decoración de un salón en una de sus tantas propiedades.



Pero hace nueve años, el fisco de Estados Unidos le inició un proceso porque el actor adeudaba 6 millones de dólares (más de 17.000 millones de pesos).



Tras responsabilizar a su contador y argumentar a su favor que no estaba enterado de los movimientos contables, Cage se declaró en bancarrota, una situación de la que parece que no ha podido aún salir.



Para tratar de equilibrar sus finanzas, el actor vendió una gran parte de su colección de carros de alta gama y algunas de las 15 propiedades que alcanzó a tener en diferentes partes del mundo, como castillos y dos lujosas casonas en Leaf Cay, Bahamas, donde era el dueño de dos islas privadas.



Con el escándalo fiscal fresco, la venta de sus posesiones y al borde de la quiebra total, para tratar de recuperar su estatus financiero Cage se metió en una seguidilla de cintas de acción clase B, cuyo estreno se hacía en canales de televisión por cable o no duraban mucho en cartelera.



La media, según estadísticas de la industria del cine, era de cinco películas por año. El actor estuvo recientemente en Bogotá rodando una de ellas, ‘Running with the Devil’.



El anuncio de su retiro de la actuación es un triste final para un actor con 87 películas, más que en las que han actuado grandes del séptimo arte como Al Pacino, Daniel Day-Lewis y Will Smith.



Pero la despedida no será un adiós definitivo de las salas de cine, el ‘streaming’ o la televisión. Cage participó en la secuela del animado ‘Los Croods’, que se estrenará en 2020, y otras que aún no tienen fecha de estreno, como ‘Running with the Devil’, ‘Teen Titans Go To the movies’ y ‘Between Worlds’.



Cage, quien llegó a ser considerado por la revista 'Forbes' como uno de los actores mejor pagados de Hollywood (ganó 40 millones de dólares en 2009), vive en la actualidad en Las Vegas, y cuentan que va todos los días a la misma cafetería a comer un menú de 30.000 pesos y asiste a un gimnasio de bajo costo.

Con nombre de superhéroe de Marvel

Nicolas Kim Coppola o Nicolas Cage nació en Long Beach, California, hace 53 años. Hijo de August Floyd Coppola, profesor de literatura, y Joy Vogelsang, bailarina y coreógrafa. Para que no lo relacionaran con el clan familiar Coppola y poder hacer una carrera por su cuenta, tomó su nombre artístico en honor del superhéroe de Marvel Luke Cage.



Cage ha obtenido los premios Óscar, Globo de Oro y SAG por su papel en ‘Adiós a Las Vegas’, en 1996, y fue nominado de nuevo al Óscar, en el 2003, por ‘El ladrón de orquídeas’.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO