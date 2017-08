Helada batalla en el próximo capítulo de ‘Game of Thrones’

A lo largo de los seis años que lleva al aire 'Game of Thrones', dentro de Westeros varios han reclamado su derecho al trono, y han luchado por ello, convirtiéndose en enemigos mortales.



Mientras tanto, más allá del muro que construye una frontera en el norte, el invierno se avecina en forma de un ejército de muertos y Caminantes Blancos. Esa es la verdadera lucha, ha advertido Jon Snow: los que respiran contra los que no.

Así lo muestra el tráiler del sexto episodio de la séptima temporada de la serie.



Empieza con Beric Dondarrion, miembro de la Hermandad sin Estandartes, hablando con Jon: la muerte es el único enemigo, y el enemigo siempre gana, le dice. Pero igual hay que luchar. Y es lucha precisamente lo que este capítulo promete, mientras la temporada va llegando a su fin.



Junto con Jorah, Gendry, Thormund y parte de la Hermandad sin Estandartes, entonces, Jon cruzará el muro una vez más. El ‘trailer’ deja ver algunos segundos de lo que promete ser una batalla campal, pero de la que Snow y su equipo no parecen salir bien librados. Aunque al principio se defienden, también se les ve corriendo y huyendo, mientras el Rey de la Noche los observa.



‘Game of Thrones’ ha acostumbrado a sus espectadores a esperar una guerra espectacular en el penúltimo del episodio. Aunque esta temporada ya ha tenido buenas dosis de acción, este episodio promete ser memorable, pues, además de los guerreros que conforman la misión, el enemigo es uno que ha participado en pocas batallas: los Caminantes Blancos. O, en palabras de Jon, los que no respiran.



Con 71 minutos, un tiempo que supera ampliamente lo usual en un episodio de ‘Game of Thrones’, el próximo capítulo no se limitará a esta batalla. El ‘trailer’ también muestra a Tyrion y Daenerys pensativos sobre la estrategia a seguir en su lucha por el poder, mientras que Sansa huye de Arya cuando esta le pregunta si tiene miedo.



El sexto episodio de la séptima temporada de ‘Game of Thrones’ será emitido por HBO el domingo 20 de agosto a las 8:00 pm.



REDACCIÓN CULTURA Y ENTRETENIMIENTO​