'House of Cards' lanza el tráiler de su quinta temporada

01 de mayo 2017 , 10:46 a.m.

Netflix dio a conocer el nuevo tráiler de una de sus series más populares, 'House of Cards', que estrenará su quinta temporada el 30 de mayo.



La producción es protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, quienes encarnan, respectivamente, al presidente Francis Underwood y a su esposa, Claire Underwood.Los dos actores han ganado el premio Globo de Oro por su interpretación en esta serie.

House of Cards Tráiler de la quinta temporada de 'House of Cards'. La nueva temporada tendrá 13 episodios.

En esta nueva temporada, la pareja se enfrenta a unas difíciles elecciones presidenciales en las que la primera dama es la fórmula vicepresidencial de Francis Underwood.



Su rival es el republicano Will Conway, encarnado por el actor Joel Kinnaman.



"El pueblo estadounidense no sabe lo que le conviene... Yo sí", comienza diciendo Underwood en este video, en el que se anticipan sus estrategias para seguir en el poder.



En la serie, que cuenta con la producción ejecutiva del cineasta David Fincher ('Seven', 'La red social'), también actúan con la actuación de Michael Kelly, Jayne Atkinson, Neve Campbell, Derek Cecil y Paul Sparks.

