'Toy Story 4' está cada vez más cerca

La franquicia de 'Toy Story' debutó en 1995 y acompañó el crecimiento de toda una generación, quienes fueron niños para la primera entrega de la saga y ya se convertían en adultos para la tercera, que conmovió hasta las lágrimas a los seguidores en 2010.

Cuatro años después de que Andy se despidiera de sus juguetes, Pixar anunció que trabajaba en una cuarta entrega, de la que en todo momento se guardó mucho secretismo.



Hubo bastantes cambios, motivados principalmente por los escándalos de

abuso sexual que recayeron sobre John Lasseter, fundador de la compañía.



Rashida Jones y Will McCormack ("Celeste and Jesse Forever", 2012) eran los

encargados originales para la escritura del guión. Sin embargo, decidieron abandonar

el proyecto tras las acusaciones contra Lasseter.



"No abandonamos Pixar debido a avances no deseados... Nos separamos por diferencias creativas y, lo que es más importante, filosóficas. Pixar tiene una cultura en la que las mujeres y las personas de color no tienen la misma voz creativa", explicaron luego a 'The New York Times'.

El proyecto se encontraba en pausa pero vuelve a reanudarse con la entrada de una nueva guionista, Stephany Folson. Fue la encargada del libreto de "Thor: Ragnarok" (2017) ocasión en la que se generó un conflicto puesto que no quisieron adjudicarle el derecho de su guión, por lo que abandonó de Marvel.



"Toy Story 4" será su primer gran proyecto. Antes, Folson estuvo a cargo del libreto del documental "1969: A Space Odyssey, or How Kubrick Learned to Stop Worrying

and Land on the Moon" (2014).

De la trama de 'Toy Story 4', Pixar había adelantado que se centraría en el romance

entre Woody y Bo Peep (la pastorcita). Partiría desde el hecho de que Bo Peep no

apareció en la tercera cinta y Woody y Buzz se encargarían de traerla de vuelta. Con

la entrada de Folsom, aún no hay claridad de si la trama se mantendrá o cambiará por completo.



Si bien en un inicio se lanzaría en junio de 2018, por todos los cambios fue

retrasada y la nueva fecha para el estreno de 'Toy Story 4' es el 21 de junio de

2019.



EL MERCURIO de Chile (GDA)