‘Tonya’, una historia trágica contada en clave de humor negro

En 1994, la patinadora estadounidense Nancy Kerrigan sufrió un ataque brutal cuando entrenaba para el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en ese país. Luego de las la investigaciones se descubrió que el esposo y el guardaespaldas de Tonya Harding, otra patinadora y quien a la postre se quedó con el título, planearon el atentado y le pagaron a un delincuente para que le fracturara una rodilla a Kerrigan y así sacarla de la carrera de los Juegos Olímpicos.

Este, uno de los más grandes escándalos que han sacudido el deporte estadounidense, es el tema de la película Tonya (I, Tonya, su título original), cuyo estreno en Colombia será el próximo jueves 15 de febrero.



Cabe anotar que, en 1991, Harding fue la primera mujer estadounidense en completar un salto triple axel en competición de patinaje sobre hielo.



Con poderosas actuaciones, la cinta cuenta con tres nominaciones al Óscar de este año: mejor actriz (Margot Robbie), mejor actriz de reparto (Allison Janney) y mejor edición. Es protagonizada además por Sebastian Stan en el papel de Jeff Gillooly, el impetuoso exmarido de Harding.



Tonya ya ha dejado una estela de buenos augurios con miras a los premios de la Academia al llevarse el Globo de Oro a mejor actriz de reparto y haber obtenido cinco nominaciones a los Premios Bafta y dos a los Premios SAG, entre los 30 galardones que ha ganado y las 70 nominaciones que ha conseguido desde su premier mundial en el Festival de Cine de Toronto.



Bajo la dirección de Craig Gillespie (Lars and the Real Girl (2007), Fright Night (2010), Million Dollar Arm (2011) y The Finest Hours (2016)), y con guion original de Steven Rogers, Tonya es un drama biográfico con visos de comedia negra que cuenta esta historia de gloria y desgracia de Harding, con todo el amarillismo que gravitó alrededor del incidente entre las patinadoras. La cinta también retrata una clase social estadounidense sin oportunidades que quiere alcanzar el sueño americano, pese a los tropiezos y a la discriminación que encuentra a su paso. Uno de los papeles más sobresaliente es sin duda el que lleva sobre sus hombros Allison Janney, quien interpreta a LaVona Golden, la insensible madre de Tonya, y que le mereció el Globo de Oro a mejor actriz de reparto, aclamada por los críticos y quien es una de las favoritas para dar la pelea en los Óscar.



The Boston Globe ha descrito la película como “hilarante, aguda, rabiosa, perfectamente afinada”, mientras que The Hollywood Reporter ha dicho que es “fresca, divertida y extrañamente emotiva”.



CULTURA