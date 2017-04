La incómoda y adictiva fórmula de ‘Taboo’

02 de abril 2017 , 12:24 a.m.

Una intriga de época que se toma su tiempo para armar sus tensiones. Eso es ‘Taboo’, la nueva serie protagonizada por Tom Hardy (‘El renacido’, ‘Batman: el caballero de la noche asciende’) y que muestra la lucha de un personaje sombrío que viene a reclamar una herencia y se enfrentará a un poderío político lleno de vicios y corrupción.

Enmarcado en una sociedad igual de descompuesta, James Keziah (Hardy) trata de hacer valer sus derechos, pero demuestra una naturaleza gris, violenta e incorrecta en su afán por recuperar lo que le pertenece. Esta es una serie que no da espacio a la luz, pero que encanta por su esmerada necesidad de trazar la maldad desde diferentes barreras y a eso aplicarle un toque sobrenatural que no deja de ser inquietante. (Lea también: La crítica recibió con puños cerrados a ‘Iron Fist’)



Esta es una apuesta de época de largo aliento en la que confluye lo peor del ser humano, pero dosificado en una forma y fondo totalmente adictivos, lo que lleva a que no sea incómodo encontrar la suciedad del poder, la inequidad en su peor imagen, el amor prohibido o la belleza de la violencia y la muerte en un juego de traiciones en el cual todos buscan algo, pero carecen de alma en ese ejercicio cotidiano. La serie se emite los domingos a las 8:30 de la noche, por el canal de TV paga Fox Premium.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Redactor de EL TIEMPO