Tom Ellis, un demonio con estilo que se coló en la TV

Tom Ellis es un actor británico que pasó del frío y gris cielo británico al infierno de Los Ángeles. El contraste podría sonar divertido, pero es lo que realmente está viviendo este actor, que ahora se ha metido en la piel de Satanás a pesar de tener fama de buen tipo y haber trabajado en proyectos en los que emanaba la mejor energía.



Otro contraste para el actor galés, que el próximo 17 de noviembre cumple 39 años y pretende celebrarlos preparándose para una nueva temporada de ‘Lucifer’, la serie en la que pasa de ser un demonio aburrido con el calor del averno a convertirse en una especie de detective con poderes sobrenaturales que, de nuevo jugando con las contradicciones, lucha contra los malvados de la Tierra.

Esta producción, que podría considerarse su oportunidad de afianzarse en el mercado televisivo estadounidense, acaba de estrenar en Colombia su primera temporada (miércoles, a las 10 p. m. por el canal de televisión paga Universal Channel), mientras que en Estados Unidos ya se han visto dos ciclos más de esa apuesta televisiva.



Lucifer Morningstar (Ellis) representa al malvado con estilo que consigue abrir un bar y desde ahí ayuda a la policía a impartir justicia. La idea de una redención recargada de detalles de ambientación consigue atrapar a un espectador que podría esperar un destello de maldad infinita. Sin embargo, lo que brilla es un tono de broma y de sensualidad empaquetado en una narrativa que no asusta (dado el estatus de su protagonista), sino que impone un tono de comedia dramática con elementos de acción que se acercan a su fuente primaria: el cómic homónimo, creado por Mike Carey para DC Cómics.



Y hasta ahora ha contado con suerte, porque la demonología televisiva, pensada en torno al entretenimiento, venía de pasar una crisis luego del desempeño débil que tuvo ‘Constantine’ (acerca de un cazador de demonios) y repuntó un poco con la apuesta de ‘Preacher’ (serie que se ve en el canal AXN), en la que un sacerdote vive una serie de aventuras mientras, por una extraña coincidencia, busca a Dios, que ha abandonado su puesto de trabajo.

“Cuando tuve el guion en mis manos se leía como algo creado al estilo de Oscar Wilde: reflejaba una fluidez y un sentido del humor que en verdad me gustaban”, recordaba Tom Ellis en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO. Me encantó la idea de poner al demonio en un entorno moderno, y fue muy interesante que disfrutara de la buena música, a la par con una idea de no tomarse en serio a sí mismo”, explica.



“No fue difícil romper con esa imagen aterradora frente a las cámaras; quizá uno de los detalles de asumir el rol de este ‘demonio de diseño’ fue el del acento. Probé con el acento estadounidense, pero fuera del estudio en el que rodamos la serie. Lo probé durante el proceso de elegir el tono que iba a tener el personaje, pero al final no funcionó”, cuenta.



Por eso, decidió mirar a sus orígenes y ofrecer un tono más cercano al de los ingleses. “Claro, Lucifer no es de Los Ángeles, y eso lo sabíamos desde el principio. Además, ¡todos saben que todos los británicos son malvados!, comentó en tono de broma.



Ellis reconoce, aunque puede ser una frase cliché, que no conocía el cómic que inspiró la serie. “En serio, no lo sabía. Me enteré por un artículo en la web en el cual se hablaba de que había ganado el puesto en la serie. Eso fue nuevo para mí. Para ser sincero, estoy contento de no haberlo sabido porque creo que podría haber alterado mi enfoque en el personaje, pero ahora que la serie adquirió más solidez, he leído las historietas con avidez”, recordó el protagonista, para quien fue parte de ese proceso meterse de cabeza en el mundo del escritor Neil Gaiman (quien escribió ‘The Sandman’, una serie de cómics donde apareció el personaje de Lucifer por primera vez). Los cómics son grandiosos, y Gaiman fue encantador al darle la bendición a la serie”, explicó Tom Ellis, que, además, tuvo tiempo de dibujar trazos personales para su satánico personaje.



“Amo la música y la utilizo mucho para establecer un tono para los personajes que interpreto. En este caso, creé una lista con la que practicaba cómo caminaba o se movía Lucifer. Eso le dio una forma básica de cómo estar en este mundo: con una banda sonora en sus oídos siguiendo el ritmo de ‘Purple Haze’, de Jimi Hendrix, o ‘Rebel Rebel’, de David Bowie.



