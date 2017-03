'The Big Bang Theory' es renovada por dos nuevas temporadas

Sheldon, Leonard, Penny y compañía se quedarán por un buen rato en la televisión. Ello porque la cadena CBS renovó 'The Big Bang Theory' para dos temporadas más.



Según informó 'The Hollywood Reporter', la exitosa comedia creada por Chuck Lorre llegará a su ciclo número 12 al aire.



"Felicitaciones al elenco y equipo de 'The Big Bang Theory', que se estrenó hace casi una década atrás, en septiembre de 2007, y ha sido la comedia N°1 por cinco años consecutivos", señaló la CBS, al dar la noticia. "¡Bazinga!".



(Le puede interesar: ¿En qué andan los actores de 'Friends' y 'The Big Bang Theory'?)



Sin embargo, no todo son buenas noticias. Mientras los protagonistas Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley Cuoco se encuentran preparándose para dos temporadas más, dos de sus actrices podrían no volver. Se trata de Mayim Bialik (Farrah Fowler) y Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski), quienes se encuentran renegociando sus contratos.



A principios de marzo se supo que los actores que interpretan a Sheldon (Parsons), Leonard (Galecki), Penny (Cuoco), Howard (Simon Helberg) y Raj (Kunal Nayyar) redujeron sus salarios de un millón de dólares a 900 mil dólares.



Rauch y Bialik se incorporaron a la serie en la tercera temporada y cuarta temporada, respectivamente, y se convirtieron en personajes claves para la trama, ya que interpretan a la esposa de Howard (Helberg) y a la novia de Sheldon (Parsons), respectivamente.



EL MERCURIO (Chile) / GDA