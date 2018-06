Contenidos innovadores y de calidad, apuesta de la TV en las regiones

24 de junio 2018 , 12:37 a.m.

Con una inversión superior a los 65.000 millones de pesos durante este 2018, distribuidos en los principales canales locales, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) está jugando un papel preponderante en el apoyo a la reconfiguración de la televisión regional, el fortalecimiento de los contenidos y la innovación en la forma de contar historias.

Entre los canales favorecidos con estos recursos están Teleantioquia (Medellín), Telecaribe (Soledad-Atlántico), Telecafé (Pereira), Telepacífico (Cali), Teveandina (Bogotá), TRO (Girón-Santander), Canal Capital y Teleislas (San Andrés).



En ese proceso, los canales regionales les están apostando a los nuevos talentos, a los nuevos productores y, en general, a toda la industria de la televisión, que se dinamiza con las convocatorias y la coproducción de las series que en la actualidad se están realizando y han sido bien recibidas por los usuarios.



“Desde la televisión regional queremos construir identidad y generar sentido de pertenencia a través de producciones propias y autóctonas, realizadas con personas y locaciones de la región”, manifestó Ángela Mora, directora de la ANTV.



Esta agencia estatal nació en 2012 y tiene como objetivo brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de televisión, y vela por el acceso a la televisión y garantiza el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del servicio.

La construcción de país

En la búsqueda de sus objetivos, la entidad ha centrado sus esfuerzos en promover la construcción de país, con la recuperación de los valores, los principios y la forma tradicional de ver televisión en familia y en las casas.



Otro de sus propósitos es la promoción de los contenidos multiplataforma y la evolución hacia la producción transmedia, una apuesta que se ha liderado en compañía de los distintos actores de la industria y de los canales regionales.



Todos estos actores tienen una responsabilidad con las audiencias, entre las que está el apoyo al talento de los realizadores locales, y en resaltar las costumbres y tradiciones de las distintas zonas del país a través de contenidos propios y de mejor calidad.



En ese esfuerzo conjunto por hacer que la televisión en las regiones mejore, la Autoridad y los canales involucrados en el proceso han manifestado su compromiso con la construcción de sociedad, teniendo como base sus objetivos de informar, educar y entretener.

La gran apuesta de la televisión pública, según Mora, es tener contenidos de televisión integrales e incluyentes. “Es la diferencia la que permite construir universos ricos en detalles, en los que cada vez más personas se sienten representadas”, dice la funcionaria.



Precisamente, gracias a los recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo de los Contenidos y la Televisión (FonTV), de la ANTV, los canales regionales realizaron destacadas producciones que fueron presentadas a los medios de comunicación y al público en general bajo el nombre de la Tele Recargada.



En cinco grandes eventos en las ciudades sede de los canales, con actividades similares en Bogotá, se dio a conocer esta apuesta de la televisión pública, que se caracteriza por sus contenidos de ficción de alta calidad, que, con entretenimiento, promueven la identidad y la diversidad de las regiones colombianas.

Las nuevas producciones

Como ejemplo de esas producciones innovadoras y que están de lanzamiento en los diferentes canales regionales que se han beneficiado con su apoyo, la entidad gubernamental destaca Débora, la mujer que desnudó a Colombia, serie que se transmite por Tele Antioquia y relata la vida de la pintora antioqueña Débora Arango, quien fue una transgresora en su época no solo al pintar desnudos femeninos, sino al retratar una audaz crítica social y política. A través de diez capítulos –de alta calidad– se da a conocer la historia artística y política del país.



De Telecaribe, Aníbal ‘Sensación’ Velásquez, que cuenta la historia de dos hermanos, Aníbal y José Velásquez, que, aferrados a su unión fraternal, buscan alcanzar sus sueños. En 22 capítulos se oirán los relatos detrás de las canciones más sonadas en los años 40 y 90 en la región Caribe.



Telecafé estrenará Cimarrona, que narra la historia de Sonia, una joven que encontrará en el levantamiento de pesas la solución para hacerse visible en una ciudad que parece no reconocerla, pero que la acoge como una desplazada que llegó del Chocó al barrio El Plumón, un pedazo de tierra pereirana donde los afrodescendientes engañan a los ojos para sentirse como en casa.



San Andrés, gracias a Teleislas, podrá ver Save my Heritage, la historia de una familia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de sus tradiciones, conflictos culturales y de las estrategias de sus miembros para resolverlos y conjugar la modernidad y la tradición raizal de las islas.



Por su parte, el canal TRO alista el lanzamiento de seis series: Cantemos la libertad, Espectros, Sinergias, Buscando a Camila, Generación Z y Caminos.

Canal 13, por su parte, lanzará Tu corazón será mío, serie que cuenta la historia de Carmen Teresa Aguirre, personaje real que inspiró la famosa canción Carmentea, de Miguel Ángel Martín.



Telepacífico tendrá Labels, serie narrada desde la población LGBTI y que aborda situaciones que resultan transversales para la sociedad en general, buscando minimizar la brecha existente entre los estereotipos adjudicados a esta población.

Más recursos para este año

La ANTV va a destinar este año 3.600 millones de pesos al Fondo para el Desarrollo de la Televisión (FonTV) con el objetivo de impulsar la generación de nuevos contenidos.



La TV Pública Recargada, según Ángela Mora, directora de la ANTV, es la nueva televisión de calidad en contenidos audiovisuales, e incluye la convocatoria de fomento a la industria y a los contenidos audiovisuales, en los que realizan importantes inversiones, lo cual genera espacios que educan, entretienen y fortalecen la cultura y las tradiciones del país.



“La TV Pública se recarga para seguir siendo de las mejores del continente, apostando por invertir en contenidos de calidad, pues fomentar este sector y reconocer el trabajo de quienes crean en pro de un mejor país fortalece nuestra democracia y defiende nuestra soberanía cultural”, explicó Mora.

Canales piden equilibrio, pero reconocen gestión por la televisión pública y regional

La ANTV anunció que sigue trabajando en su apuesta por los canales públicos y regionales, con inversión y estrategias que permitan continuar con su crecimiento y evolución.



Al respecto, Felipe Boshell, presidente del Canal Uno, resaltó la relevancia que para cualquier país tiene contar con una buena televisión pública.



“Colombia ha venido financiando la televisión pública, a través de la ANTV, de los impuestos y las concesiones, y en esa medida ha visto una evolución positiva, que este año se pudo ver reflejada en los Premios India Catalina, con apuestas diferentes y contenido de buena calidad, con presupuestos ajustados, pero con productos que le interesan a la audiencia”, dice Boshell.

Y pese a que afirma no conocer a fondo los montos de inversión en esta apuesta y a que los productores siempre van a querer más recursos y llegarles a más personas, piensa que, dentro de una política pública y con el dinero que tiene el país, sí se está haciendo un esfuerzo por tener mayor cobertura y con mejor producto.



No obstante, para Juan Manuel Buelvas, gerente de Telecaribe, esta apuesta “no tan nueva” se ha venido disminuyendo, como sucedió este año en el Fondo (FonTV) para los ‘cableros’, y eso, incluso, hizo que estuvieran a punto de tener cifras muy complicadas.

Por eso, según el directivo, lo que tiene que haber es un equilibrio real en el ecosistema de medios en el país, porque “no se puede colocar mucho peso en un solo lado de la balanza, y menos en un momento tan complejo como este, en el cual las OTT (over the top) entran y se vuelven un actor importante; en el que los negocios están cambiando de una manera tan rápida; cualquier movimiento que se haga en este sistema se siente, y muy duro”.



A Buelvas también le preocupa que se está transitando en un mundo digital con una legislación análoga, lo que para él es el peor de los universos. Así que el reto es cómo construir una ley que los haga transitar de manera digital por el mundo digital actual, una discusión que –considera– tiene que darse.



CULTURA​