‘Labels’, el mundo LGBTI tiene su espacio en Telepacífico

La vallecaucanidad gay es la misma o muy similar al mundo gay de cualquier lugar. Y en ‘Labels’, la nueva propuesta de Telepacífico, se muestra a través de cuatro historias independientes, que irán desde este 6 de mayo a las 10 p. m. por el canal regional.El primer y segundo capítulos cuentan la historia de Verónica y Alejo, y muestran los retos de una relación de pareja en la cual Verónica es transgénero.

La joven interactúa con Christian y Alejo, que tienen diferentes posiciones frente a la realidad de esta Verónica, que es su amiga.



Esta historia tendrá no solo un espacio en la pantalla del canal regional, continuará en la redes sociales de Telepacífico y en el Instagran de Verónica, @verónicablondi2018, con contenido adicional.



En el tercer capítulo aparecen Jeffer y Nata, un par de amigos que luego de una noche de fiesta ponen a prueba su amistad mediante un juego erótico. El desenlace de esta experiencia los hará replantear sus creencias sobre el amor y sobre sí mismos.



Jacobo y Andrés son los protagonistas del cuarto capítulo. Es la historia de una pareja de novios en la que uno de ellos descubre un secreto muy comprometedor que pone en juego no solo su relación sino su capacidad de perdón.



Esta producción cerrará con la historia de Alcides y Fabio, de edades muy distintas y quienes se encuentran una noche para hallar en el otro las respuestas que no tienen sobre su identidad de género.



El director de ‘Labels’ es el caleño Edwin Restrepo y la producción, de Carla González.



“Labels es una palabra muy pequeña (significa etiqueta) que no alcanza a definir a una persona. Por eso, esta producción parte de la complejidad y diversidad del ser humano, y analiza temas como el matoneo y la discriminación. Además, es una propuesta de Telepacífico que deja ver el talento emergente de los nuevos realizadores de la región, sumado a un grupo de profesionales validados por el medio”, dijo Restrepo.



También hacen parte del equipo Jorge Navas (‘La sangre y la lluvia’, entre otras), quien participa como ‘script doctor’ (reparador de guiones); Mauricio Vidal, asesor de fotografía; César Salazar, director de sonido, y Andrés Porras, montajista.

