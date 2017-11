‘Chocó NT7’, un informativo para conocer la actualidad de la región

Ojo con Santuplex porque puede convertirse en una estrella nacional. Lo suyo es el ‘hip hop’ y el ‘trap’, aunque ahora anda “más metido en la onda comercial”, según cuenta en una nota televisiva.



Hasta ahora tiene un éxito local, ‘La batea’, muy sonado en el Chocó y otras zonas del Pacífico, pero viene otro, con seguridad, que se titula ‘La tabaquera’.



Así lo registraron las corresponsales de ‘Chocó NT7’, las gemelas Lena y Lona, que lo entrevistaron en Quibdó, en la penúltima sección del informativo semanal que se emite por Telepacífico los domingos a las 5 p. m. y que se ha vuelto un referente para este departamento y para los originarios de allí que viven en otros lados del país.

Su directora es Alexa Valencia Quejada, chocoana y comunicadora social de La Universidad de la Sabana, de Bogotá, quien desde hace cinco años maneja, además, la plataforma en internet TvAfro.



“Nuestro objetivo es la visibilización del Chocó. Parte de su mal posicionamiento es cómo se cuenta su historia. Cuando trabajé como corresponsal de varios noticieros, las notas priorizadas eran las tragedias, la corrupción, los desastres. Lo positivo y lo bueno era ‘colgado’. Este proyecto lo venía pensando hace más de dos años y la oportunidad llegó no solo en la página, sino en Telepacífico”, cuenta la directora. No es que el noticiero no emita lo malo que sucede en el Chocó: este tipo de noticias son analizadas y consultan a todas sus fuentes, tanto en la región como en Bogotá, con quienes están a cargo del manejo de los temas que afectan a la población de este departamento.



Pero Valencia fue más allá: buscó el despertar audiovisual en distintos municipios chocoanos, con corresponsales que cuentan las historias.



“Fue necesario buscar colegas, algunos periodistas, otros profesionales empíricos, dedicados a la comunicación en su municipio, que con mucha voluntad por hacer algo nuevo tuvieran las ganas de contar su acontecer”, dice.



“Lo más difícil es la parte técnica. Sabemos que los equipos utilizados en las subregiones no son los más óptimos, pero tratamos de sacar lo mejor. Los periodistas envían sus notas y en los estudios de Telepacífico hacemos las presentaciones y el ensamble”, agrega.



Los presentadores son Rossy Alexandra Lemos, chocoana, y Gustavo Andrés González, nacido en Puerto Tejada (Cauca).



Una de sus secciones más vistas es El bororó, que trata de desenredar un chisme, relacionado con corrupción en la salud, la educación o cualquier otra problemática de este departamento y se busca al funcionario que lo debe aclarar.



“Hemos presentado informes importantes, como la problemática que hay con un megacolegio en Quibdó, que no se terminó de construir porque se robaron los recursos”, dice Valencia.



Del Chocó siempre habrá mucho que decir y ‘Chocó NT7’ muestra sus noticias, valorando la riqueza de esta región.

Dónde y cuándo

‘Chocó NT7’ se presenta el domingo, a las 5 p. m. por Telepacífico.



