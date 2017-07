‘La ley del corazón’, ahora por Telemundo y para toda América Latina

No es una calle cualquiera la Francisco Madero, de Ciudad de México. Por ahí pasaron los héroes de la guerra de Independencia de ese país, en 1821. Y también Pancho Villa, en 1914, camino al Zócalo, que está muy cerca y que se ve al fondo.



Es parte fundamental del Centro Histórico de la capital mexicana, llena de turistas y de locales, y el pasado 20 de julio tuvo una manifestación de un grupo de novias que se quejaban de las despedidas de soltero de sus parejas, porque siempre terminaban mal.



También gritaban contra el engaño y el sufrimiento, mientras las acompañaba un grupo de mariachis y ellas enarbolaban sus pancartas de protesta.

Sus trajes de novia eran para empezar a contar que una nueva telenovela llegaba a las pantallas, la producción colombiana ‘La ley del corazón’, en cuyo primer capítulo, Julia Escallón (representada por Laura Londoño) se quedó vestida de novia cuando su prometido fue detenido.



En un momento del recorrido estuvieron cerca de encontrarse con otra manifestación, esta vez de unos maestros que se quejaban de sus bajos salarios.



Las preguntas de los transeúntes iban y venían. Y también los comentarios: “¿Será que me puedo lleva esa güerita?”, dijo uno, señalando a una novia linda pero ya cansada de los tacones. “No se quejen tanto que hay hombres para todas”, comentó otro. “Oye, me gusta ese vestido, ¿por qué no anotas los detalles”, le decía una amiga a la otra.



En medio de las críticas de las ‘manifestantes’ había una frase que se repetía, “Sí, sí, sí, La ley del corazón”, pero pocos sabían que se trataba del lanzamiento de esta telenovela de RCN, que a partir de este martes transmite Telemundo para toda Latinoamérica e irá de lunes a viernes a las 8 p. m.



Su lanzamiento en la capital mexicana incluyó la presencia de tres de los actores de la producción: Mábel Moreno, Luciano D’ Alessandro y Sebastián Martínez.

Y hasta el hotel donde estaba alojado D’Alessandro, en la avenida Reforma, muy cerca de Bellas Artes, el lugar en el que se les rindieron homenajes a Gabriel García Márquez y Juan Gabriel, llegaron estas novias a posar con el actor venezolano.



Para Klaudia Bermúdez, senior by president senior y gerente general de NBCU Network, que incluye a Telemundo, la serie fue adquirida “por su estupenda temática y porque nos gustó mucho su producción de calidad cinematográfica”.



Bermúdez agregó que “cuando miramos contenidos estamos buscando ciertos filtros con un alto nivel de calidad en la producción y ‘La ley del corazón’ los tiene. También, que sea un libreto y una historia interesantes, con un elenco reconocido, porque al final del día esa mezcla va a conectar con la gente”.

Nos gustó mucho su producción de calidad cinematográfica FACEBOOK

TWITTER

En su estancia en México, los actores tuvieron jornadas maratónicas con los medios sobre esta historia, una de las mejores producciones que se han realizado en Colombia.



“Es que –como dice Mábel Moreno– ‘La ley del corazón’ estuvo bendita desde el día uno, por todo: por la historia, los actores, los directores, los libretos...”. La actriz, que representó a la abogada María del Pilar Garcés, dijo que estar en esta producción ha sido muy importante para su carrera.



“Yo siento que Mónica Agudelo siempre me habló y que yo estuve conectada con su discurso. Era una mujer adelantada en todo”, agrega.



La actriz, que tuvo un personaje contundente, una abogada fuerte que se protegía del exterior con su actitud, dice que siempre supo que su caracterización en realidad era el de la libretista. “Por eso mi pelo era así, alborotado, como el de Mónica”, sigue.



Y agrega que cada giro de la telenovela, de 120 capítulos, hizo que María del Pilar también buscara “la forma de reinventarse”.



Por su parte, Sebastián Martínez argumenta que lo bueno que le dio su personaje de Camilo Borrero fue ver que la gente se identificaba con él. “Me pasó un día en la calle, cuando una señora me dijo con desdén que yo era igual a su marido cuando este era joven, agregando un ‘uich’ rabiosito”, afirma.



Un momento después, se le acercó un señor y le dijo con fuerza: “Hermano, yo era como usted, por eso lo entiendo”. Entonces, el actor conectó con esta pareja y entendió la importancia de su personaje. “Es que los seres humanos no sabemos cómo vamos a actuar, pero luchamos por lo que queremos”.



Luciano D’Alessandro manifestó sentirse orgulloso de saber hasta dónde ha llegado esta serie (ya se emite en España, incluso). “A mí se me acabó la vida privada pero eso hace parte de esta carrera, y me gusta. Y lo mejor es que ahora en la calle los hombres me dicen que los fregué, porque todas quieren uno como Pablo. Bueno, espero que de aquí (desde México) hasta la Patagonia, todos piensen igual”.

¿Dónde y cuándo?

De lunes a viernes, a las 8 p. m. por el canal de cable Telemundo.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

Enviada especial de EL TIEMPO

Ciudad de México.*

* Por invitación de Telemundo