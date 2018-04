La premiada serie ‘Déjala morir’ vuelve a emitirse por Telecaribe

En la terraza de su casa en Bogotá, Aída Bossa grabó su audición de la Niña Emilia, una grabación que envió a Barranquilla para la serie ‘Déjala morir’, de Telecaribe.



Ocurrió el año pasado. Bossa cuenta que cuando iba a hacer su propia interpretación de la cantadora Emilia Herrera (Evitar, Mahates, Bolívar, 1932; Barranquilla, 15 de septiembre de 1993) se puso a buscar una peluca, pero las que tenía no iban con su idea.



Así que decidió llamar a Yair Cevallos, también costeño y quien le ayuda con su parte visual. “No la busques más, yo tengo la peluca de Emilia”, le dijo su amigo. Y sí, esa era. No solo la utilizó en la audición, sino que fue la que se puso para ‘Déjala morir’, que finalmente protagonizó.

La serie ganó en 13 categorías del reciente premio India Catalina, entregado el pasado 3 de marzo en Cartagena, incluyendo mejor novela, actriz principal, actor de reparto y guion, entre otras.



Para quienes no la vieron (y los que la quieran ver de nuevo), Telecaribe la repite desde este lunes a las 9 p. m., de lunes a viernes.



Bossa no iba a ser la protagonista de ‘Déjala morir’, sino la hija de la artista, Nelly Herrera, pero todo cambió cuando Andrés Salgado, el libretista, le pidió su propio ‘casting’,“que hice basándome en uno de los pocos testimonios que hay de Emilia, una entrevista que le hizo Ernesto McCausland”.



De todos modos, para Bossa, el nombre de la Niña Emilia no era desconocido. Se sabe sus canciones desde niña e incluso su papá fue músico de la artista.



Esa noche de los India Catalina, todo el ‘combo Coroncoro’, como se hace llamar el grupo de Telecaribe, subió al escenario y luego se fue a celebrar a un bar de champeta.



Allí, cuenta Bossa, hubo un reconocimiento general más cercano de toda la industria. “Sentí cosas muy bonitas, pero tengo muy claro el tema de los premios: son un reconocimiento de otras personas a tu trabajo, y bienvenidos siempre. Yo agradezco lo que pasó porque se dio con un personaje maravilloso, alguien tan de nosotros, y qué bueno haber tocado a la gente con esa caracterización”, cuenta.

Dicha alegría, sin embargo, no deja de lado aspectos como que el equipo de trabajo participó en esta producción por un pago muy bajo y hoy, no obstante el éxito, esta condición continúa.



“Ya ganamos, y eso estuvo muy bien, pero la ANTV (entidad que da recursos a los canales regionales) tiene que ajustar los presupuestos. Nosotros donamos mucho trabajo, y hubo un gran reconocimiento, así que los dineros deben ser acordes por respeto al oficio de todos”, afirma la actriz.



Porque, como ella, muchos profesionales de la industria siempre estarán dispuestos a hacer una historia maravillosa como esta. “Listos para gozarnos el trabajo, vivirlo, sentir que a la gente le gustó, que la gente se la vio como pudo, por internet, por televisión, pero la siguió”, continúa.



Bossa, esposa del también actor Julio César Herrera y mamá de una niña, llegó a la actuación a través de la serie ‘Francisco el matemático’ y ha hecho personajes como Paty Fastidio en ‘El man es Germán’ y la hermana de Celia Cruz en ‘Celia’.



Para ella, lo que pasó este año, en el que los canales privados no salieron bien librados, es una alerta. “Todos estamos en esta industria, pero el medio cambió, y hay que ajustarse, buscar otras formas de contar las historias. Tal vez por eso les fue tan bien a los canales públicos, por sus distintas formas de narrar”.



Este premio le llegó a Bossa de la mano de un gran personaje, la Niña Emilia, el mismo que la tiene ahora en su faceta de cantante y con un disco EP que incluye ‘Como si fueras el viento’, ‘Te lloro yo’, ‘Corazón negro’ y ‘Asi na jue’, este último en lengua palenquera.



Aída Cristina Bossa Bustamante cree que este es su año en la música, y las canciones que grabó para la serie (incluido el famoso ‘Coroncoro’) se lo ratificaron.

