‘Buscando el mito’, el programa que muestra ‘asustes’ y fantasmas

05 de febrero 2018 , 12:10 a.m.

Un programa sobre ‘asustes’, uno de los nombres que se les da en el Eje Cafetero a las apariciones paranormales que han hecho parte de la tradición, es una propuesta original que se emite por Telecafé.



Se llama ‘Buscando el mito’ y es un recorrido por leyendas como el Duende Tirapiedrista, el Cacique Calarcá, el Diablo, el Coco, el Arco Iris, la Llorona, la Patasola, los entierros, el Soldado del Cacique, las brujas, los restos de Gardel, el morro de Sancancio, el Judío Errante y el Verraco de Guacas.

Realizado por la productora La Urbe, cuyo equipo hizo un recorrido por Caldas, Quindío y Risaralda, está compuesto por programas de 30 minutos que recrean estas historias.



Para Lina Cardona, productora y presentadora de los programas, “el trabajo incluyó una búsqueda de acontecimientos y hechos que estuvieran por fuera del común y nos apoyamos en entidades culturales que nos contactaron con varios testigos de estos fenómenos inusuales”, afirma.



En uno de los especiales, el finquero Óscar Hoyos cuenta la historia que vivieron él y su familia en su finca. El hombre cuenta, muy serio, que una entidad, a la que un sacerdote le puso ‘la bruja’, “tumbaba los trastes de la cocina y nos quitaba las cobijas”. Fue necesaria una ayuda divina para espantarla, agrega.



Cardona dice que el trabajo del equipo de La Urbe “incluyó investigación y fuentes. Se inspira en un proceso del documental, estar y hablar con la gente sobre estos temas que salían a colación por sus experiencias. No hubo un sitio en el Eje Cafetero donde no se encontraran diversidad de mitos, leyendas y asustes”.



Agrega que hubo hechos que la impactaron mucho, como la historia relacionada con el Congreso mundial de brujas, “realizado por los lados de pueblos del oriente de Caldas, y nos sorprendió que, a través de entrevistas, datos y relatos, muchas personas nos dieron fe de este evento”.



Los especiales cuentan, además, la historia de los restos de Gardel, “que fueron paseados por varios municipios de Caldas”, dice. Y es cierto: pasaron por Supía, Riosucio y Anserma e incluyó velorios. El cadáver del cantante iba para Buenaventura, donde sería embarcado rumbo a Buenos Aires.



El programa que cuenta esta historia, narra, además, “que todavía se lo oye cantar por aquellas tierras al llamado Zorzal Criollo”, sostiene Cardona.



Para el finquero Hoyos, los fantasmas son de verdad. “Aunque la gente está absorbida por la tecnología, el tema no se ha olvidado, siguen existiendo”.



CULTURA

