Productoras, actores, libretistas y directores regresan a sus orígenes

Andrés Salgado ha sido libretista de series tan exitosas como 'El Joe, la leyenda', una de las producciones más premiadas del último tiempo. Y también escribió la serie sobre Celia Cruz, que dejó ver el gran valor de poner a la mujer en primer lugar en la música, en un momento en el que este era un mundo de hombres. Salgado, premiado por su trabajo en varias ocasiones, se le midió a la televisión pública cuando Juan Manuel Buelvas, gerente de Telecaribe, le contó que quería hacer una serie.

Y tras escribir 'El Joe, la leyenda', a Salgado le quedó en el corazón y entre el tintero la historia de la Niña Emilia, porque algo había aparecido de ella en la narración de la vida del salsero y, además, había conocido a una de sus hijas.



Cuando dio el sí para este trabajo no pensó que se iba de las grandes ligas a las que está acostumbrado, RCN y Caracol, sino que volvía a su tierra (es barranquillero), como hicieron en su momento Buelvas y otros costeños como Yúldor Gutiérrez, Aida Bossa, Orlando Lamboglia y Ramsés Ramos, entre otros.



Para reestructurar la programación del canal y ofrecer una mejor oferta a su audiencia costeña, basada en su identidad, Buelvas invitó ademása alrededor de 40 productoras para que hicieran una oferta, como Item, Mar de Leva y Preservamos, entre otras.



El canal acaba de terminar la serie 'Pescaíto', en homenaje a este sector samario y a sus glorias.

Salgado, por su parte, no se quedó solo en la costa. Él y su equipo también participaron en el libreto de la serie de Débora Arango que emitió Teleantioquia recientemente.



Y otro costeño volvió a su tierra para hacer 'Aníbal Sensación Velásquez', la serie sobre este reconocido músico que fue protagonizada por Jerónimo Cantillo, quien personificó a Kaleth Morales en la producción 'Los Morales', de Caracol.



Para Cantillo, ser Aníbal Velásquez se volvió una prioridad no solo por regresar a su tierra, sino por representar a un personaje tan importante para la cultura de su región, ese ícono que nunca se olvidará porque es el intérprete de 'Cinco pa’ las doce', el tema central de cada 31 de diciembre no solo en Colombia, sino en otros países.



Salgado afirma que estas apuestas televisivas “son importantes porque abren un camino para los nuevos realizadores y la industria; se ven nuevas rutas creativas para la gente”.



Por eso, según le dijo a este diario en una entrevista cuando se lanzó 'Débora, la mujer que desnudó a Colombia', es importante apostarle a la financiación, porque las producciones sobre la Niña Emilia y Débora Arango no son solo regionales, son para todos.

Estas apuestas televisivas son importantes porque abren un camino para los nuevos realizadores y la industria; se ven nuevas rutas creativas para la gente

En Telepacífico ha ocurrido un hecho similar. A su llegada como gerente del canal, César Galviz, quien regresó a Cali tras trabajar varios años en Bogotá, decidió hacer una propuesta de entretenimiento en ese canal regional para la mañana y la noche.



Entonces empezaron programas como 'Noches del Flaco', con Fernando Solórzano, un cartagenero que vivió su juventud en Cali; 'El martillo', con Diego Martínez Lloreda, que siguió en franja y es un programa de debate, y 'De borondo', con César Mora, que ganó un premio Catalina este año, un programa que habla de música y presenta a los grandes de la región.

Para Amaneciendo, en la franja de la mañana, se llevó al actor Luis Fernando Salas; y Galviz comentaba, un poco en broma, que llevaba mucho tiempo sin ver a caleñas esperando fuera del canal a uno de sus presentadores, y Salas había hecho el “milagro”.



Y otras dos vallecaucanas han ido y han vuelto de Cali para presentar distintas propuestas en el canal regional: se trata de Xiomara Xibillé, con Divas, y Amparo Peláez, con 'Ampárame Dios mío', un formato de entrevistas. Pero ahí no quedó la renovación: junto con Marino Aguado, Galviz hizo el documental Busca por dentro, homenaje a Jairo Varela, que recorrió la vida del músico creador de Niche.



Igualmente, en el 2017, el canal hizo la serie documental 'De donde vengo yo', presentada por Tostao, de ChocQuibTown, que ganó dos India Catalina en marzo pasado en Cartagena.



Así, la televisión pública ha hecho regresar a sus regiones a esos talentos idos.

También en Bogotá

Señal Colombia fue el primer canal público en abrirles las puertas a productoras con ofertas que se mueven entre el documental y la televisión infantil.



Y estas han ido creciendo al lado del canal público, entre ellas Echando globos, Hierroanimación, Yumavideocine, Marañacos y Gusano Films, entre otros.



Canal Trece estrenó este año Tu corazón será mío, la serie que recuerda la vida de Carmentea, uno de los íconos de los Llanos Orientales de Colombia, protagonizada por Carmelina Caicedo y dirigida por Jairo Soto.



OLGA MARTÍNEZ

REDACTORA DE CULTURA

EL TIEMPO​