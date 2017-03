El ocaso de dos estrellas que se odiaban en el cine

Susan Sarandon y Jessica Lange llevan una relación cordial y amigable antes de entrar a rodar las escenas de la serie ‘Feud: Bette and Joan’. Cuando el grito de acción se apaga, esa energía de camaradería muta a una tensa rivalidad, ya convertidas en las divas del cine Bette Davis y Joan Crawford.



Ese giro emocional es el que da vida a esta producción que explora, precisamente, las peleas de dos famosas que terminaron una carrera en el olvido y la decadencia después de que en sus inicios tuvieron un mundo de luces y halagos.



Sarandon se mete en la piel de Davis, mientras que Lange asume la de Crawford, ofreciendo ambas un aire nostálgico del drama que compartieron como amigas en Hollywood y enemigas de la vida real.

Pero, más allá de un tributo o la explotación de la pelea de dos estrellas, la serie también expone un interesante trazo de crítica al universo del cine y su demoledora capacidad de apagar a sus representantes. (Lea también: La televisión explora el mundo femenino, Hollywood no tanto)



Y lo hace recreando la pesadilla de ambas al asumir el reto de unirse en ‘¿Qué pasó con Baby Jane?’, una película de 1962 en el ocaso de sus vidas y con la que trataron, a pesar de las emociones encontradas, de tener de nuevo el brillo que habían perdido.



“Antes me habían ofrecido interpretar a Bette Davis, pero no lo hice. En este caso creo que tuvo mucho que ver que la serie la hiciera Ryan Murphy (creador de ‘Nip/Tuck’, ‘American Horror Story’, ‘Glee’ y ‘Todos vs. OJ Simpson: American Crime Story’), quien le dio una mirada más amplia a la historia”, recordó Susan Sarandon en una entrevista en la cual participó EL TIEMPO, acerca de su encuentro con este proyecto televisivo que se estrena el viernes en Colombia, por el canal de TV paga Fox Premium.



La actriz cuenta cómo pasó de una discreta desconfianza a la total entrega con este proyecto, al igual que de los retos actorales y la batalla, esa sí en la ficción, que tuvo que asumir con su compañera en esta aventura, Jessica Lange

Lo que Sarandon reconoció en Davis

“Algo pasó cuando vi algunas de sus entrevistas, ya que Bette Davis dijo cosas parecidas a las que yo expresé en algunos encuentros con los periodistas (…) No se veía a sí misma como una estrella, se centraba más en el trabajo de actuar y no se cansó de trabajar, a pesar de ciertos cambios por el paso del tiempo. Creo que son cosas con las que yo me identifico”.

El legado de Bette Davis y Joan Crawford

“Supongo que el hecho de que todavía estemos hablando de ellas es la oportunidad de abrir una discusión sobre el sexismo y la discriminación que hay en Hollywood por la edad. Pero lo cierto es que ambas dejaron películas realmente hermosas. Ese es su legado. Espero que las personas más jóvenes que no están familiarizadas con su trabajo ahora miren algunas de estas cintas, que son realmente asombrosas, y sepan que hubo un tiempo en el que realmente se contaban historias, pues hoy, por prestar atención a productos marcados por las grandes taquillas, la gente no parece interesarse en los guiones”. (Vea: Las series más caras de la historia, según 'Time')

Buenas intenciones que convencen

“Al principio iba a ser una película. Cuando Ryan Murphy me contactó, yo sentí que se trataba de una broma. Además, contar que se odiaban me pareció un poco malintencionado, pero al convertirse en una serie de televisión pude profundizar en la idea y en lo que estaba sucediendo en Hollywood en ese momento, aunque las cosas siguen igual (….) La verdad no creo que hayan cambiado mucho”.

El odio del pasado fue mejor

“Ahora no existe ese tipo de rivalidad. Claro, si miras algunos ‘realities’ en los que la gente pelea entre sí por nada, lo que se refleja es la falta de imaginación a la hora de contar una historia en TV. Creo que en la vida real, las mujeres de mi generación y las jóvenes se ven como aliadas. Puede que exista un poco de envidia en algunas, pero nunca un tipo de pelea o conflicto en un rodaje”.

¿Cuándo se puede ver?

La serie ‘Feud: Bette and Joan’ se estrena el viernes a las 9 p. m. por Fox Premium.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento