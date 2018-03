Así serían los ‘sueldazos’ de los actores de 'Stranger Things'

20 de marzo 2018 , 09:02 a.m.

No ha sido una sorpresa el aumento de salario de los actores de la serie de Netflix, que comienza la producción de su tercera temporada en abril.

Aunque Netflix, la plataforma de contenidos que le dio a vida a la exitosa serie de ciencia ficción, no ha dado datos específicos de los sueldos, medios como 'Varety', ''The Hollywood Reporter' y 'Deadline', han especulado acerca del aumento. Claro, hay variaciones y algunos tendrían mayores beneficios para su bolsillo.



Se ha dicho que los niños protagonistas: Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will), pasarían de recibir los 30 mil dólares (unos 84 millones de pesos) por episodio, a ganar unos 250 mil dólares (700 millones de pesos). En la serie ellos interpretan a un grupo de amigos que se ven envueltos en una intriga gubernamental con tintes paranormales.

Caleb McLaughlin (izquierda) Noah Schnapp y Gaten Matarazzo, pueden celebrar un realuste salarial importante en la serie. Foto: Foto: Netflix

En otro nivel estaría Millie Bobby Brown, que se convirtió en la estrella más reconocida de la serie en su papel de Eleven: una niña con poderes especiales que se convierte en pieza clave del misterio que desarrolla la serie.



De ella se dice que tendría un salario de 300 mil dólares por capítulo (alrededor de 840 millones de pesos), un poco más que sus compañeros dado el éxito que ha alcanzado como actriz juvenil en todo el mundo.

Ese salario estaría a la par con el de Winona Ryder y David Harbour (quienes hacen parte del equipo de actores adultos de la serie), pero también se especula que tanto Ryder como Harbour han negociado un monto de 350 mil dólares por capítulos (980 millones de pesos).

La actriz Winona Ryder habría negociado uno de los sueldos más altos de la producción. Foto: Foto: Netflix

La serie de Netflix se convierte así en una de las producciones más costosas en cuanto a nómina se refiere en la televisión estadounidense.

CULTURA EL TIEMPO