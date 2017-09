‘It’, una metáfora de los traumas infantiles según Stephen King

06 de septiembre 2017 , 02:53 a.m.

Un grupo de siete niños investiga la muerte de uno de sus amigos en la ciudad ficticia de Derry, Maine. Sin embargo, es en ese instante cuando comienza a aparecer un ente malvado que toma forma de payaso, y que los obliga a enfrentar sus mayores miedos y fobias.

Esta es la trama de ‘It’ (Eso), película de terror que prontamente se estrenará en los cines locales.



La historia original fue escrita por Stephen King en una novela homónima, en 1986. En aquel entonces el autor afirmó que la trama era una metáfora del poder de la memoria y los traumas infantiles.



En la antesala del estreno internacional de ’It’ (Eso), la revista Rolling Stone entrevistó al autor de horror preguntándole cuáles era las razones lo habían atraído a acercase a este género.

"Está construido. Eso es todo. La primera película que vi fue una película de terror. Era Bambi. Cuando ese pequeño ciervo se queda atrapado en un incendio forestal, estaba aterrorizado, pero también estaba emocionado. No puedo explicarlo", dijo el autor.



"Pensé que era muy divertido asustar a la gente", agregó. Además, el estadounidense de 69 años, explicó que comenzó escribiendo terror cuando era un género que no producía interés por el resto de la literatura.



"Tengo que decir esto: Hasta cierto punto, he elevado el género del horror", aseguró.



